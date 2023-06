Opera Aperta, festival de operă la Cluj-Napoca. Vin artiști care au strălucit la Scala din Milano și Paris VIDEO

Cea de a șaptea ediție a Opera Aperta debutează, joi, 22 iunie 2023, la Cluj, cu o ediție în care spectacolele clasice întâlnesc tehnologia și invită publicul să exploreze zone artistice noi.

Cele 4 zile de festival, până pe 25 iunie 2023, reunesc la Cluj artiști recunoscuți pentru roluri memorabile.

Baritonul italian Simone Piazzola va prelua rolul lui Rigoletto, în care timbrul său aparte și prezența scenică vor străluci așa cum au făcut-o, deja, pe scene importante, precum The Royal Opera House, Staatsoper Hamburg, Wiener Staatsoper, Teatro alla Scala Milano sau Opéra National de Paris. Alături de Piazzolo, tenorul Ovidiu Purcel, solist al Oper am Rhein, va pune în scenă rolul Ducele din Rigoletto, iar soprana Mădălina Barbu preia rolul Gildei.

Tot din Italia vine și bandoneonistul invitat Giancarlo Palena, care va asigura accentele italiene în concertul Innamorato di te din deschiderea festivalului, aflat sub bagheta dirijorului Vladimir Lungu. Un muzician versatil, laureat al celor mai importante competiții internaționale de interpretare, Palena își extinde arta pe diverse genuri muzicale, de la baroc la contemporan.

Tenorul László Boldizsár este vedeta reprezentației Cavalleria Rusticana/ Paiațe, oferită de Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca. Solist consacrat pe scene internaționale, popstar la Eurovision și actor pe micile ecrane, este una dintre vedetele așteptate ale ediției. Pianistul Dima Belinski este un alt invitat, care va pune în scenă un show, în care muzica clasică, pop, rock sau piese românești celebre se îmbină cu elemente de comedie și un mod haios de a interacționa cu publicul.

Expoziția Interweave, în premieră

O premieră în Opera Aperta, expoziția Interweave reunește artiști români ale căror lucrări vor fi expuse în perioada 22-25 iunie 2023, în parcul Ștefan cel Mare (Parcul Operei), cu acces gratuit publicului. Interweave aduce, la Cluj, The Earth Underneath the Grey Dust, instalația creată de artistul Liviu Bulea, un dialog despre natură și poluare în mediul urban, Aproape Adelocosa, instalația semnată de Ștefana Hătnean, combină ingineria cu tehnologia și invită la explorarea propriei identități. Compusă din lumini, oglinzi și jucării, instalația Facing the Human a lui Tudor Costin atrage atenția asupra impactului pe care războiul și conflictele de orice fel afectează prezentul și viitorul copiilor.

În colaborare cu Rebeca Breznilă și Adina Oros, Tudor Costin semnează și tehnologia-vedetă a acestei ediții a festivalului, instalația Sculpting Soundscapes, special creată pentru opera „Rigoletto”, prin intermediul căreia publicul va decoda fiecare mișcare a mâinilor dirijorului David Crescenzi. Folosind senzori cu infraroșu, camere și o tehnologie de mapare a 3D a poziției și mișcării obiectelor, mișcările mâinilor dirijorului vor fi transformate, în timp real, în efecte vizuale, pe care publicul le va vedea pe ecranul mare din Piața Unirii, în timpul spectacolului.

Festivalul Opera Aperta este un eveniment al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, aflat la a șaptea ediție. Din 2015, spectatorii au cunoscut opera și artiștii într-un mod aparte, dincolo de granița imaginară a sălii de spectacol, pe scene ridicate în locații neconvenționale din oraș.

Spectacole lirice precum Carmen de G. Bizet, Nabucco și La Traviata de G. Verdi, concertul La Negra Noche, dar și spectacolul de balet Lacul lebedelor de P. I. Ceaikovski, montat pe scena plutitoare a Lacului Chios din Parcul Central, au ajutat publicul să redescopere opera într-un format inedit.

Cea de a șaptea ediție a Opera Aperta va avea loc în perioada 22-25 iunie 2023, în Cluj-Napoca.