 Linia 49 va lega cinci cartiere din Cluj-Napoca. Trei linii de autobuz vor fi suspendate | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Linia 49 va lega cinci cartiere din Cluj-Napoca. Trei linii de autobuz vor fi suspendate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O nouă linie de autobuz va lega cinci cartiere din Cluj-Napoca, începând cu 26 octombrie 2026. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunță introducerea liniei 49, care va asigura o legătură directă între Grigorescu, Mănăștur, Zorilor, Bună Ziua și Gheorgheni, fără schimbarea mijlocului de transport pe parcurs.

statii jpeg
Foto: CTP Cluj

Noua linie rezultă din comasarea traseelor liniilor 43, 43B și 45, care vor fi suspendate odată cu introducerea acesteia. Linia 43P va circula în continuare, fără modificări ale traseului sau ale programului actual.

Un circuit de aproximativ 150 de minute

Potrivit CTP, linia 49 va deveni cea mai lungă linie de transport public din municipiu, cu o lungime totală a traseului de 39,1 kilometri și 54 de stații. Un circuit tur-retur va dura aproximativ 150 de minute, în funcție de condițiile de trafic.

La orele de vârf, pe traseu vor circula 14 autobuze, la intervale de 5–10 minute. În afara orelor de vârf, intervalul anunțat între autobuze este de 15 minute.

Pe unde va circula linia 49

La tur, autobuzele vor pleca de pe strada Paul Ioan, din stația Radio România Cluj, și vor circula pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, apoi pe străzile Bucium, Primăverii, Izlazului, Frunzișului și Observatorului. Traseul va continua pe Calea Turzii, străzile Bună Ziua, Fagului și Constantin Brâncuși, prin Piața Cipariu, apoi pe Calea Dorobanților și străzile Teodor Mihali și Alexandru Vaida Voievod, până la stația Valeriu Bologa.

La retur, traseul va include strada Alexandru Vaida Voievod, Aleea Slănic și Bulevardul Nicolae Titulescu, înainte de Piața Cipariu. Autobuzele vor continua pe străzile Constantin Brâncuși, Fagului și Bună Ziua, Calea Turzii, apoi pe străzile Observatorului, Frunzișului, Izlazului, Primăverii și Bucium, până pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Linia va facilita accesul la Academia de Muzică, Spitalul Clinic de Recuperare, campusul universitar Observator, zona Pieței Cipariu, Biblioteca Județeană, campusul universitar de pe strada Teodor Mihali și Iulius Mall, potrivit companiei.

Abonamentele deja emise pentru liniile 43, 43B și 45 vor putea fi folosite și pe linia 49, până la expirarea perioadei lor de valabilitate. Programul noii linii va putea fi consultat pe site-ul CTP Cluj-Napoca și în aplicația TRANZY.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
O femeie din Bulgaria a fost convinsă de falși polițiști să lase 45.000 de euro lângă niște tomberoane din Craiova. Cum au păcălit-o
stirileprotv.ro
image
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă! Este acuzat că ar fi hărțuit două studente
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Ce se întâmplă cu Kievul și cu ce se alege Rusia
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
digisport.ro
image
Babasha și Mălina, mama fiului său, și-au spus adio? Indiciile care au stârnit speculații
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată
observatornews.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
Omul acuzat că se opune promovării CSA Steaua se întoarce în forță! Decizia luată de premierul Luca Niculescu
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
digisport.ro
image
Cum se simte Doru Octavian Dumitru la un an de la AVC-ul care i-a schimbat viața: „A trebuit să reînvăț să vorbesc”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ninsori abundente pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: Nu circulați în zona alpină dacă nu aveți mașina pregătită pentru iarnă
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie
click.ro
image
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta
click.ro
image
Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv