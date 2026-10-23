Linia 49 va lega cinci cartiere din Cluj-Napoca. Trei linii de autobuz vor fi suspendate

O nouă linie de autobuz va lega cinci cartiere din Cluj-Napoca, începând cu 26 octombrie 2026. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunță introducerea liniei 49, care va asigura o legătură directă între Grigorescu, Mănăștur, Zorilor, Bună Ziua și Gheorgheni, fără schimbarea mijlocului de transport pe parcurs.

Foto: CTP Cluj

Noua linie rezultă din comasarea traseelor liniilor 43, 43B și 45, care vor fi suspendate odată cu introducerea acesteia. Linia 43P va circula în continuare, fără modificări ale traseului sau ale programului actual.

Un circuit de aproximativ 150 de minute

Potrivit CTP, linia 49 va deveni cea mai lungă linie de transport public din municipiu, cu o lungime totală a traseului de 39,1 kilometri și 54 de stații. Un circuit tur-retur va dura aproximativ 150 de minute, în funcție de condițiile de trafic.

La orele de vârf, pe traseu vor circula 14 autobuze, la intervale de 5–10 minute. În afara orelor de vârf, intervalul anunțat între autobuze este de 15 minute.

Pe unde va circula linia 49

La tur, autobuzele vor pleca de pe strada Paul Ioan, din stația Radio România Cluj, și vor circula pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, apoi pe străzile Bucium, Primăverii, Izlazului, Frunzișului și Observatorului. Traseul va continua pe Calea Turzii, străzile Bună Ziua, Fagului și Constantin Brâncuși, prin Piața Cipariu, apoi pe Calea Dorobanților și străzile Teodor Mihali și Alexandru Vaida Voievod, până la stația Valeriu Bologa.

La retur, traseul va include strada Alexandru Vaida Voievod, Aleea Slănic și Bulevardul Nicolae Titulescu, înainte de Piața Cipariu. Autobuzele vor continua pe străzile Constantin Brâncuși, Fagului și Bună Ziua, Calea Turzii, apoi pe străzile Observatorului, Frunzișului, Izlazului, Primăverii și Bucium, până pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Linia va facilita accesul la Academia de Muzică, Spitalul Clinic de Recuperare, campusul universitar Observator, zona Pieței Cipariu, Biblioteca Județeană, campusul universitar de pe strada Teodor Mihali și Iulius Mall, potrivit companiei.

Abonamentele deja emise pentru liniile 43, 43B și 45 vor putea fi folosite și pe linia 49, până la expirarea perioadei lor de valabilitate. Programul noii linii va putea fi consultat pe site-ul CTP Cluj-Napoca și în aplicația TRANZY.