Dilema unei românce mutate în casă nouă. „Ce soluție magică ați găsit, cum să le extermin?”

O româncă mutată de curând la casă nouă se confruntă cu o problemă a cărei rezolvare nu a găsit-o, cel puțin până acum. Drept urmare, după ce a căutat în zadar soluții de una singură, a decis în cele din urmă să apeleze la sfaturile altora.

Femeia și-a spus of-ul pe grupul de Facebook „Diana Mihaila - Idei Organizare”. Ea spune că la scurt timp după ce s-a mutat la casă nouă a fost invadată de furnici. Până acum, toate încercările de a alunga micile insecte s-au soldat cu un eșec, așa că acum a decis să ceară sfaturi.

„Bună ziua. Mă confrunt cu o situație destul de enervantă. Furnicile. Coșmarul meu nr 1. Ne-am mutat la casă nouă de vreo două luni și au început să apară prin toată casa aceste mici ființe care îmi provoacă nervi. Cum fac să scap de ele? Ce soluție magică ați găsit. Problema e că nu știu exact de unde vin. Cum le extermin? Va mulțumesc. Weekend frumos să aveți!”, a scris ea.

Sfaturile așteptate nu au întârziat. Mai mulți internauți au propus câteva posibile soluții la problema femeii, în timp ce alții s-au plâns de probleme identice.

Ce soluții au găsit alții la această problemă

„Și eu am trecut prin asta acum o săptămână. Stând la casă avem tot felul de insecte, dar ce pot să îți recomand este Maxx Force Quantum. Am pus seara câteva "bobițe", iar dimineață nu am mai găsit nimic și asta îți vorbesc de acum o săptămâna, iar până în prezent nu am mai văzut. Iar pe lângă asta sunt non-toxice pentru animale și oameni. Sper să te ajute”, a scris cineva. A revenit apoi și cu o completare: „Aaa, am uitat să specific că de la ei am folosit și pentru gândaci și la fel de bine a funcționat.”

A fost însă contrazisă de alt internaut care susține că soluția recomandată nu este inofensivă pentru animalele de companie. „Așa este, acest gel este extrem de eficient, dar o mică mențiune - dacă animalele de companie mănâncă acest gel este toxic (este un insecticid până la urmă), dar e adevărat că nu miroase, nu trebuie să pleci de acasă, se poate pune prin locurile ascunse, pe unde nu ajung animalele de companie și copiii mici, iar atunci nu e nici o problemă.”

„Și la noi aceeași problemă!! Bonus anul ăsta trebuie să rezolv cu bebe de 11 luni care mișună peste tot și care aruncă mâncare peste tot Au început să apară de vreo 2 săptămâni și deocamdată sunt puține, cum văd una - o omor cu mâna mea”, s-a plâns o altă femeie. Nu au lipsit nici glumele și hazul de necaz. „Fac o glumă: dați furnicile la schimb cu gândacii noștri imenși de pe casă scării? Aș da oricât pentru furnici în locul acestor hidoșenii”, a punctat ea.

Altcineva a venit cu o soluție mai naturală: „Eu am folosit scorțișoară. Nu le place mirosul și pleacă.” „Subscriu”, a punctat alt internaut, iar un altul a propus o soluție asemănătoare: „Eu am folosit oțet” și „Puneți sare și dispar. Eu stau la etajul 4, nu știu de unde apar uneori în balcon, pun sare, și scap de ele”, au fost alte mesaje asemănătoare.

Au existat însă și cazuri în care soluțiile naturale nu au ajutat cu nimic. „Am avut anul trecut, la casa nouă, după ce am săpat gradina, se pare că era infestat tot terenul de cuiburi de furnici, intrau pe toate părțile. Am incercat cu tot felul de remedii naturale, uleiuri esențiale, cenușă, sare, bicarbonat, dar nimic nu a funcționat. Erau de groază, mii de furnici! Am incercat cu capcane pentru furnici de la raid, la toate colturile, și abia așa am scăpat. Anul asta au încercat, dar imediat am pus capcane și a doua zi nu a mai fost nici urmă. Încă sunt cu ochii pe orice urma de furnică!”, a fost doar altul dintre zecile de mesaje cu soluții posibile.