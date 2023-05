O femeie a plecat imediat de acasă după ce a instalat camere în toate camerele. Ce făcea bărbatul în lipsa ei VIDEO

Nemulțumită fiind de faptul că soțul nu făcea curățenie cât timp ea se afla la serviciu, o femeie a hotărât să instaleze camere în casă. Mai mult decât atât, Lynalice Bandy a descoperit și faptul că soțul ei nu se ocupa de copii cât timp ea era la serviciu.

În urmă cu câteva luni, femeia a publicat un clip video pe TikTok în care prezintă dezastrul pe care l-a găsit acasă. Astfel, Bandy s-a filmat în timp ce strângea hainele și jucăriile care erau aruncate pe podea.

De asemenea, ea a precizat faptul că lucrase 10 ore pe zi în ultima săptămână și că avusese doar o zi liberă fiindcă nu se simțea bine. Pentru început, femeia a hotărât să facă curat în dormitor, ținând să menționeze: „Aceste camere nu primesc prea multă atenție când nu sunt aici”.

Ulterior, a continuat să facă curățenie în bucătărie și în zona de luat masa și a mai precizat: „Aș vrea să mă prefac că nu sunt singura persoană care face curățenie, dar după cum puteți vedea...”

Lynalice Bandy a fost ajutată și de copiii săi și a explicat că soțul nu o prea ajuta la curățenie. În plus, ea a mai spus că: „În fiecare zi după ce am ajuns acasă de la serviciu, am fost întâmpinată cu un dezastru”.

În continuare, ea susține că soțul era preocupat mai mult de mașinile sale decât de familie: „Toată atenția lui a fost concentrată asupra celor patru mașini la care vrea să lucreze în permanență”.

Totodată, femeia susține că și soțul ei a contribuit la dezastrul din locuință: „Obsesia lui a atins un nivel maxim și a adus chiar și piese de mașină în casă și a lăsat ulei peste tot”.

În aceeași ordine de idei, ea a mărturisit că are de gând să plece din casa pe care o deține împreună cu soțul ei. Recent, aceasta a anunțat printr-un alt videoclip că s-a mutat într-o altă casă.