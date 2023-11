Păsările din parcurile Buzăului, hrănite cu colivă și fructe stricate. Avertismentul ornitologilor VIDEO

Coliva, pufuleții pâinea mucegăită și fructele putrezite au ajuns în meniul păsărilor sălbatice care poposesc în parcurile urbane. Cu așa ceva încearcă oamenii să hrănească înaripatele, crezând că fac un bine. Din contră, nu e deloc recomandat, avertizează ornitologii.

Resturi ale unor astfel de produse alimentare au fost găsite în hrănitorile montate în parcurile din Buzău de către voluntarii unei organizații de profil. Este la fel de greșit ca atunci când le aruncăm firimituri păsărilor acvatice.

Scene cu oameni care le aruncă resturi de mâncare păsărilor sălbatice sunt obișnuite pe malul heleșteului din Parcul Crâng, unde câteva zeci de rațe și gâște sălbatice viețuiesc de câțiva ani.

„Am luat o lipie fierbinte, mirosea așa de frumos, nu am putut rezista tentației, am mâncat cât am mâncat și am zis să dau și la rățuște”, ne spune unul dintre buzoienii care obișnuiesc să hrănească zilnic păsările de pe lac.

Unora dintre aceștia li se pare spectaculoasă lupta păsărilor pentru firimiturile de pâine aruncate în apă. Au falsa impresie că le fac un bine înaripatelor, spune un reprezentant al Societății Ornitologice Române.

„Unii probabil că vor să hrănească dar nu hrănesc corect pentru că, în primul rând, ei nu știu că păsările sălbatice, pe lângă faptul că se hrănesc doar în prima parte a sezonului rece, le dau pâine, alimente procesate, total neindicat”, declară Bogdan Tănase, reprezentant în Buzău al Societății Ornitologice Române.

Oameni nesăbuiți

Nesăbuința oamenilor este uimitoare, este de părere acest voluntar al Societății Ornitologice după ce a observat că oamenii au umplut cu resturi de mâncare hrănitorile construite în parcurile, în care se pun doar cu semințe.

La ultima igienizare a celor opt căsuțe pentru hrănirea păsărilor, au fost descoperite mere putrezite, pufuleți și pahare cu colivă în ele.

„Din păcate, din ce în ce mai des găsim diverse deșeuri, gunoaie aduse de oameni. Am găsit pe lângă alimente stricate, mere putrezite, pâine mucegăită, pahare cu colivă, am găsit săculeți cu pietriș, cu pământ”, spune Bogdan Tănase.

Comportamentul iresponsabil al oamenilor devine din ce în ce mai dăunător păsărilor sălbatice, spune membrul societății ornitologice. Deșeuri minuscule aruncate de oameni pe aleile parcurilor sunt culese de păsări și depuse în cuiburile special amenajate în parcuri.

Voluntarii Societății Ornitologice Române atrag atenţia că păsările sălbatice nu ar trebui să fie hrănite cu pâine sau alte alimente procesate. Dacă vor să facă un bine, ar trebui să pună seminţe de floarea soarelui crude. Pâinea este contraindicată.