O tânără în scaun cu rotile a mers să-și vadă fratele când depune jurământul. „Sunt soție de militar, acum și soră de militar“

O tânără din Buzău a impresionat mii de români prin prezența sa, într-un scaun cu rotile, la un eveniment în București, unde fratele ei a depus jurământul militar. În 2019, Valentina Țopea a rămas paralizată în urma unui accident rutier.

Despre Valentina, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au vorbit pe pagina de Facebook a instituției, într-un articol intitulat „Soție de militar, soră de militar”. Postarea a adunat numeroase aprecieri, comentarii și redistribuiri.

„Sunt soție de militar, de astăzi sunt și soră de militar. Am emoții mari, dar sunt foarte mândră de amândoi”, le-a spus Valentina Țopea jurnaliștilor care au dorit să-i afle povestea.

„Soldatul Barbu Claudiu a depus jurământul militar pe 1 martie în București, iar din formație se uita cu drag la părinții lui, cumnatul, dar mai ales la sora lui, care au venit să îl susțină și să îl felicite. Valentina Țopea, sora mai mare cu 10 ani a proaspătului soldat, se uita necontenit după fratele ei, ținând în mână telefonul mobil să nu rateze vreun moment”, se arată în articolul publicat de MApN.

În urma unui accident rutier produs în 2019, Valentina a rămas paralizată de la brâu în jos, fractură de coloană. Mobilitatea ei înseamnă scaun cu rotile, însă acest fapt nu a împiedicat-o să vină de la Buzău cu soțul pentru a fi alături de fratele ei mai mic.

„Când am aflat vestea că va intra în armată m-am bucurat pentru el, deoarece știam că va avea un serviciu stabil. L-am sprijinit în această perioadă de început, am ținut legătura tot timpul, de fapt cu mine vorbește mai mult și cu cumnatul lui. Mobilitatea mea ține de acest scaun cu rotile, dar nu aveam cum să lipsesc astăzi, așadar am venit de la Buzău să-mi văd frățiorul. Pentru mine este al doilea jurământ militar la care particip, deoarece și soțul meu este militar”, i-a declarat buzoianca autorului articolului, căpitan Gabriel Chiriloiu.

Paul Țopea, caporal la Batalionul 47 Comunicații și Informatică „General Nicolae Petrescu”, spune că i-a povestit cumnatului său despre viața militară, iar prin propriul exemplu l-a influențat pe Claudiu să se înroleze în armată. „Mai am doi cumnați pe care i-am sfătuit să aleagă cariera militară și au intrat în armată. Am influențat toată familia, să zic așa”, le-a declarat Paul cu bucurie.

Pe 3 noiembrie 2019, în jurul orei 17:30, un eveniment rutier a schimbat cursul vieții mai multor familii. O șoferiță a virat brusc în fața altui autovehicul, declanșând un accident devastator.

Cinci persoane au fost rănite în tragedie, iar consecințele au fost dezastruoase. Șoferița care a provocat accidentul a fost, la rândul ei, victimă. Aceasta a murit două zile mai târziu. Printre supraviețuitori s-au numărat soții Țopea, precum și două surori, fiecare cu o mână și un picior rupte. Valentina a rămas paralizată de la brâu în jos.