Efectele nebănuite ale încălzirii globale: fermierii români lasă livezile tradiționale și trec pe curmali, kaki și kiwi

Arbuștii de curmal chinezesc, care produc fructe gustoase și dulci, asemenea merelor, vor putea fi văzuți cât de curând prin livezile din țara noastră. Asta, pentru că fermierii români au pus ochii pe speciile exotice aflate în curs de aclimatizare la Stațiunea Pomicolă din Buzău. Cercetătorii de aici spun că și rodiile, baby kiwi sau kaki au stârnit interesul cultivatorilor de fructe.

De peste patru ani, Stațiunea de Cercetare pentru Pomicultură din Istrița de Jos, județul Buzău, testează specii necultivate în România și a scos deja la vânzare arbuști de curmal chinezesc.

„Textura curmalului chinezesc este asemănătoare cu a unui măr, un fruct crocant și suculent, dar și extrem de dulce. Are un nivel de zahăr destul de ridicat, ceea ce îl face interesant și apreciat mai ales pentru copii”, spune Rareș Pândaru, șeful Stațiunii de Cercetare pentru Pomicultură Istrița de Jos.

Curmalul chinezesc poate fi cumpărat deja din pepiniera pomicolă de la Istrița de Jos. Sunt plante la ghiveci, sădite în ultimii doi ani. Unii dintre puieți au deja fructe pe ramuri, semn al calității acestui soi, spun horticultorii buzoieni.

„Nu are boli și dăunători, valorifică foarte bine terenurile sărăturate sau supuse deșertificării, și știm că acest lucru reprezintă o problemă la noi în țară, în special în partea de sud-est a țării, și este o plantă extrem de productivă și foarte precoce. Intră foarte repede pe rod. O plăntuță de un an de zile deja fructifică și ajunge să facă primele fructe”, explică Rareș Pândaru.

Soiul de curmal chinezesc disponibil în aceste zile la vânzare, foarte productiv și rezistent la secetă, costă 50 de lei ghiveciul. Produce fructe gustoase și dulci, asemenea merelor. Curmalele pot fi consumate atât în stare proaspătă, cât și deshidratate sau folosite la dulcețuri și gemuri.

„Este un soi foarte productiv și după cum vedeți are o grămadă de fructe. Sunt niște fructe excepționale, spunem noi, datorită calităților sale nutraceutice deosebite. Vorbim de conținut foarte ridicat de vitamina C, mult mai mult decât al altor fructe, precum merele sau citiricele, și o mulțime de alte calități”, precizează cercetătorul buzoian.

Baby kiwi, o altă specie fructiferă exotică, este studiată și ea de câţiva ani de horticultorii buzoieni. Pomișorii cresc în pepiniera staţiunii Istriţa de Jos pentru ca cercetătorii să observe cum se adaptează la solul și clima zonei. Roadele și-au arătat deja calitățile.

„În momentul de față ele se pot consuma ca atare. Se consumă fără să dăm pielița jos și au un gust foarte dulce, mult mai dulce decât al kiwi-ului care se află pe piață”, declară Andrei Tabacu, cercetător la stațiunea pomicolă Istrița de Jos.

Dă semne că se adaptează foarte bine și cultura de kaki înființată în 2020 în pepiniera fermei pomicole. Cercetătorii unității aflate în subordinea Universității de Științe Agronomice din București spun că planta nu are dăunători și, prin urmare, necesită cheltuieli mai mici de întreţinere.

„Este o specie care s-a adaptat foarte bine în cadrul lotului nostru. Putem să observăm că fructifică destul de abundent și rezistă foarte bine la condițiile din arealul nostru însă din păcate momentan nu avem către comercializare această plantă. Sunt soiuri noi pe care le studiem”, spune Rareș Pândaru.

În livada experimentală de la poalele Dealului Istriţa cresc și rodii. Plantația experimentală se află la al doilea an de la înființare, și primul an cu rod. Cercetătorii staţiunii pomicole spun că acest arbust nu are dăunători și, prin urmare, necesită cheltuieli reduse pentru întreţinere.

„De când am plantat-o, din 2021, am învelit-o iarna cu paie. Anul acesta vrem să lăsăm trei, patru plante descoperite, să vedem cum se comportă de-a lungul iernii să vedem dacă pot rezista”, declară cercetătorul Andrei Tabacu.

Schimbările climatice cu care se confruntă țara noastră în ultimii ani îi pun serios pe gânduri nu doar pe specialiștii din horticultură fermieri, ci și pe proprietarii de livezi, care încep să caute soiuri adaptate la căldură și uscăciune.

„Noi avem acest lot demonstrativ al cărui principal scop este de a arăta oamenilor că putem introduce în cultură specii pomicole noi, de adevărată valoare, care se adaptează foarte bine condițiilor climatice de la noi din țară care sunt într-o continuă schimbare”, precizează Rareș Pândaru, șeful stațiunii pomicole.

Specialiștii Stațiunii Pomicole Istrița de Jos le recomandă fermierilor care vor să cultive aceste specii să fie atenți în primul rând să le ferească de frig. Pentru asta, puieții trebuie înveliți în paie, în primii ani de cultură.