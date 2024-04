Cum a reușit un spital rural să atragă medici tineri. „Zici că ești într-o clinică privată, modernă, într-un oraș mare”

În țara unde pacienții sunt nevoiţi să meargă şi zeci de kilometri până la primul spital, apar licăriri de speranță de unde nu te aștepți - localități rurale. Ca să-i convingă pe doctori și asistenți să lucreze la țară, unele primării le oferă o serie de beneficii, cum ar fi plata chiriilor sau a transportului.

Spitalul de boli cronice din comuna buzoiană Smeeni, județul Buzău, a devenit magnet pentru medicii tineri, după ce au aflat că este mai modern chiar și decât o clinică privată. Dotarea modernă a unității medicale este argumentul cel mai puternic în atragerea specialiștilor de care comunitatea are mare nevoie.

Medicul pediatru Mirela Dan se află în primele zile de lucru la spitalul din Smeeni. A aflat înainte de încadrare pe post, de la managerul unității, câte facilități găsește la noul său loc de muncă, piscina cu apă caldă fiind doar una dintre acestea.

„Foarte multe echipamente de kintetoterapie avem aici în zona de recuperare. A fost echipat conform indicațiilor fiecăruit kinetoterapeut și în funcție de afecțiunea pe care o au copilașii”, sunt o parte dintre explicațiile pe care managerul Marilena Dobrescu i le-a oferit noii sale colege.

Doctorița Mirela Dan este din București și abia a încheiat rezinețiatul. A decis să profeseze la Smeeni, și nu într-un oraș, convinsă fiind atât de mediul plăcut de lucru, descoperit în perioada dinaintea angajării, cât și de avantajele oferite de comunitatea locală. Primăria îi subvenționează chiria și contravaloarea transportului.

„În general, pe noi, medicii aflați la debut de carieră, ne ajută foarte mult. În această etapă, unui medic îi este greu să pornească, să se lanseze. Faptul că autoritățile locale ne pot oferi o decontare, de exemplu, a locuinței sau a transportului, ne ajută foarte mult, la început”, ne spune medicul pediatru, Mirela Dan.

Pentru un tânăr medic, de mare ajutor sunt inclusiv primele de instalare, oferite de unele primării. La Smeeni, consiliul local a aprobat subvenții pentru un număr de trei medici din alte județe ale țării care au ales să profeseze la unitatea medicală din comună și să locuiască în municipiul Buzău, la circa 20 de kilometri distanță.

„Contează faptul că sunt încurajați să rămână pe plan local, pentru că le decontăm chiria atâta timp cât au nevoie”, declară Marilena Dobrescu, managerul spitalului din Smeeni

Printre medicii tineri o găsim și pe Irina Irimie. A plecat în urmă cu doi ani dintr-un spital de oraș, ca să lucreze în cabinetul de medicină internă de la Smeeni. Este asaltată zilnic de pacienți din toate comunele județului Buzău, dar și din Brăila și Ialomița. Doctorița mărturisește că dotarea ultramodernă a unității medicale a fost argumentul care a determinat-o să facă pasul decisiv.

„Având în vedere că viața noastră se desfășoară la serviciu, jumătate din timpul nostru se petrece aici. Practic aici e a doua casă. Mediul de la servciu consider că e cel mai important atunci când alegem unde să lucrăm”, este de părere Irina Irimie, medic primar.

Spitalul din comuna Smeeni a fost refăcut și dotat cu aparatură de ultimă generație, din fonduri locale și europene. Are, printre altele, cel mai performant RMN din județul Buzău. S-a dus vestea că Smeeniul are spital ca-n Occident, astfel că recepția este mai tot timpul aglomerată.

„Când intri aici, nici nu zici că ești în Smeeni, adică la un spital de la țară. Zici că ești undeva într-o clinică privată, modernă, într-un oraș mare. La recomandarea unor prietene am ajuns, pentru un set de investigații, și am zis că atâta curățenie și personal frumos nu am mai văzut. Nu am cuvinte decât de laudă”, ne-a declarat Mariana Beitulovici, pacientă venită la unitatea din Smeeni de la peste 40 de kilometri distanță.

Investițiile în modernizare și dotare au făcut ca unitatea medicală din Smeeni, aflată cândva în prag de desființare, să devină atractivă pentru medicii care abia pășesc în carieră. După o investiție de 3 milioane de euro, din care cei mai mulți bani sunt din fonduri europene, unitatea medicală a ajuns să rivalizeze cu cele mai moderne clinici din țară și din străinătate.

„Beneficiarii sunt pacienţii care au nevoie de recuperare medicală post-operatorie, accidente, fracturi, pacienţi cu fracturi osteoarticulare, pacienţi neurologici, după operaţie, pacienţi care vor să îşi întreţină starea de sănătate. Este unică pentru că are hidroterapie, ceea ce nu are niciun ambulator de recuperare medicală. Are tipuri de proceduri ce nu există în judeţul Buzău. Lista noastră de aşteptare este foarte mare”, ne-a declarat managerul Spitalului Smeeni, Marilena Dobrescu.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat de curând că situația unităților medicale din comune și orașe depinde, în mare măsură, de primari, consilieri locali. Potrivit acestuia, autoritățile locale ar trebui să pregătească oferte mai tentante pentru medici.