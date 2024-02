Cel mai nou spital din țară, inaugurat într-o comună. Întrece inclusiv clinicile private

O comună din Buzău a ajuns să sfideze multe orașe mari în privința serviciilor medicale. La Smeeni funcționează cel mai modern spital de boli cronice din regiune, baza de recuperare inaugurată joi, 15 februarie 2024, fiind dotată cu aparatură de ultimă generație.

A fost sărbătoare joi, 15 februarie 2024, în comuna Smeeni din Buzău, odată cu inaugurarea noii aripi a spitalului din sat, unitate care nu demult fusese propusă spre desființare.

După o investiție de 3 milioane de euro, din care cei mai mulți bani sunt din fonduri europene, unitatea medicală a ajuns să rivalizeze cu cele mai moderne clinici din țară și din străinătate.

„Beneficiarii sunt pacienţii care au nevoie de recuperare medicală post-operatorie, accidente, fracturi, pacienţi cu fracturi osteoarticulare, pacienţi neurologici, după operaţie, pacienţi care vor să îşi întreţină starea de sănătate. Este unică pentru că are hidroterapie, ceea ce nu are niciun ambulator de recuperare medicală, are tipuri de proceduri ce nu există în judeţul Buzău. Lista noastră de aşteptare este foarte mare”, a declarat managerul Spitalului Smeeni, Marilena Dobrescu.

Mândri de minunea din comuna lor, despre care spun că n-are seamăn nici în orașele mari, mai mulți săteni au ținut din curiozitate să se amestece printre oficialitățile venite la marea inaugurare.

„Aș fi curios să intru în ea. Pe dinafară este excelentă. Foarte bine. Avem nevoie de o urgență, venim aici, e aproape”, spune Dumitru Brânză, vecin cu spitalul modernizat.

După tăierea panglicii, zecile de oaspeți au dat buzna nerăbdătoare să afle cum arată cel mai nou spital din țară. Au ajuns direct pe acoperiș, acolo unde le-a fost arătat cum a fost amenajat un spațiu verde pentru recreere, unic în țară.

„E o terasă circulabilă, ce va fi utilizată pentru personal și pacienți însoțiți, atunci când au nevoie și de aer curat”, a explicat Marilena Dobrescu, managerul spitalului din Smeeni.

Toate secțiile medicale au fost luate la rând de vizitatorii curioși. Mulți au văzut pentru prima dată aparatura pentru fizioterapie, echipamentele pentru recuperare neuromotorie sau dotarea de ultimă generație a unui cabinet de magnetoterapie.

În grupul de oaspeți i-am regăsit și pe localnicii din Smeeni. Pe ei, instalațiile din sala de gimnastică și sauna pare că i-au impresionat cel mai mult.

„În altă parte așa ceva nu am văzut. Nici în București nu e așa”, ne-a mărturisit Valeriu Neacșu, localnic din Smeeni.

Noua extensie a Spitalului de boli cronice Smeeni găzduiește de la cabinete de medicină internă sau pediatrie, până la incinte speciale pentru hidroterapie, saună, săli de tratament și gimnastică medicală. Piscina cu trambulină și bicicletă de apă este unică în regiune.

„Bazinul de kineto și hidroterapie este unic în Muntenia. Ce-l face unic este dotarea lui cu un lift de acces pentru persoanele cu dizabilități”, a precizat Alin Vlad, asistent medical.

Puține spitale de stat sau clinici private din țară se pot mândri cu dotarea pe care baza de tratament a spitalului din Smeeni o are. Unitatea dispune de aparatură medicală inclusiv pentru drenajul limfatic. De tratamente beneficiază atât aduții, cât și copiii.

„E puțintel o gâdilare de orgoliu când ne vin pacienți din Iași, unde au spital de recuperare acolo, vin pacienți din Constanța, slavă Domnului, unde sunt de asemenea oferte. Dar noi am fi tare bucuroși dacă i-am ajuta pe cei de aici”, a declarat Viorel Bojoc, șef secție balneologie.

Unitatea spitalicească a reuşit să atragă şi cadre medicale noi, odată cu investiţiile făcute în infrastructură.

„Eu am văzut locul înainte de clădirea cea nouă și m-a impresionat foarte mult familia aceasta de medici care este aici și m-au impresionat planurile acestora de viitor”, a precizat Mirela Dan, medic pediatru.

Spitalul de la Smeeni a fost înfiinţat în anul 1959, acoperind nevoia de servicii medicale spitaliceşti a localităţilor din Câmpia Bărăganului, în zona de tranzit, între centrul ţării şi litoral. De-a lungul timpului, a avut secţii de chirurgie, infecţioase, geronto-psihiatrie, obstetrică-ginecologie, sală de naşteri şi peste 100 de paturi.