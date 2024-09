Un eveniment sportiv, motiv de ceartă între șoferii din București: „Revoltător de-a dreptul”

Bucureștiul a fost împărțit în două tabere în acest weekend, când Turul Franței a transformat capitala într-un parcurs pentru cicliști. Deși evenimentul a atras entuziasmul bicicliștilor, străzile blocate și cozile kilometrice au stricat calmul șoferilor.

Șoferii au fost exasperați de restricțiile de trafic. În timp ce participanții laudă inițiativa, iar autoritățile promit că în 4-5 ani orașul va avea peste 150 km de piste pentru bicicliști, ce ar putea ajuta la echilibrarea situației, șoferii își strigă nemulțumirile.

Duminică, 1 septembrie, Bucureștiul a găzduit evenimentul sportiv internațional „L'Étape Bucharest by Tour de France”, ceea ce a dus la închiderea mai multor străzi și artere din Capitală.

Brigada rutieră i-a sfătuit pe șoferii să folosească mașinile personale doar în cazuri urgente pentru a evita blocajele și să opteze pentru transportul în comun, în special metroul. Este important să rămână calmi, să nu abuzeze de claxon și să evite zona evenimentului sportiv, i-au sfătuit polițiștii pe șoferi. De asemenea, trebuie să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri și să nu adopte un comportament agresiv. Pietonii sunt sfătuiți să fie atenți, să circule doar pe trotuare, să traverseze pe la locurile marcate și să urmeze indicațiile polițiștilor.

„Revoltător de-a dreptul”

„E incredibil așa ceva, să organizezi cursa de ciclism prin mijlocul celui mai aglomerat oraș din România, astfel încât să îl paralizezi complet. Cât de ignorant să fii??”, a scris un șofer pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov.

În timp ce unii au fost de acord cu el, alții au început cu ironiile la adresa șoferului nervos din cauza aglomerației din Capitală.

„Revoltător de-a dreptul.”, a scris cineva.

„Se știa de zile întregi despre asta, puteai totuși să ții cont. PS: toate capitalele europene au evenimente sportive majore în oraș.”, i-a răspuns un alt internaut.

„E cursa importantă totuși, nu moare nimeni o zi”, a scris un alt șofer. „Putea fi la fel de importantă și prin afara orașului.”, i-a replicat șoferul deranjat de cursa de ciclism.

„Nu cu evenimentele în sine am o problemă, ci cu organizatorii/autoritățile. Astăzi, cred că au fost în stradă toate mașinile de poliție/jandarmerie și polițiștii posibili, însă dacă ai o problemă pe stradă într-o zi când nu sunt evenimente, nu-i vezi să dirijeze o intersecție blocată sau să rezolve eventuale nereguli. Keep calm and stop hating.”, a intrat în discuție un alt utilizator al Facebook.

Alții au ales să facă haz pe seama bucureșteanului care și-a exprimat nemulțumirea: „Știu eu unii care "paralizează" Monte Carlo cu tot felul de prostii. Să vezi acolo ignoranță”, „Duminica e pentru mers dimineața la slujba și apoi petrecut timpul cu familia, unde gonești cu mașina?”, „Cum de și-au permis să facă așa ceva.. mai ales duminică..”, sunt câteva dintre comentarii.

„De 30 de ani se întâmplă acelaşi lucru. Nu ştiu de ce evenimentele astea nu se fac în parcuri. Avem parcuri mari unde pot să alerge şi să se dea cu bicicleta. Îşi bat joc de noi.”, a spus un alt șofer, potrivit Antena 3.

Participanții la eveniment consideră că ideea a fost excelentă.

„Trebuie să ai curaj pe un traseu urban, dar e foarte bine că se organizează astfel de competiții.”, a comentat un biciclist.

„Este o inițiativă foarte bună și o susțin, mai ales că în București pistele pentru bicicliști sunt destul de deficitare.”, a spus un altul.