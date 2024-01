Scandal pe Aeroportul Băneasa. Pasagerii unei curse Ryanair care trebuia să aterizeze la Otopeni au fost blocați în avion și spun că au fost amenințați cu poliția

Sute de pasageri au fost ținuți blocați într-un avion timp de peste o oră pe Aeroportul Băneasa, fără nicio explicație din partea echipajului, după ce aeronava a aterizat acolo în loc să ajungă la destinația sa inițială, Aeroportul Otopeni.

Evenimentul a avut loc când un avion al companiei Ryanair, care venise de la Treviso, trebuia să aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Cu toate acestea, din motive încă neclare, aeronava a aterizat pe Aeroportul Băneasa. Pasagerii, fără să primească explicații de la echipaj, au fost nevoiți să aștepte blocarea situației.

Unul dintre pasageri a relatat la Antena 3 CNN despre situația tensionată din avion. Peste 200 de persoane se aflau la bord și spuneau că se simt "prizonieri" în avion. Nu li s-au oferit informații cu privire la ceea ce s-a întâmplat sau la modul în care se va rezolva situația.

Aparent, decolarea de la Treviso și aterizarea la Băneasa au avut loc într-un interval de 30 de minute în care Aeroportul Otopeni efectua proceduri de degivrare și decontaminare pe una dintre pistele de aterizare. În loc să debarce pasagerii pe Aeroportul Băneasa, compania Ryanair a decis să efectueze operațiunile necesare acolo și să continue călătoria către destinația inițială, Aeroportul Otopeni.

Situația a creat nemulțumire și confuzie printre pasageri. Ryanair nu a oferit imediat explicații sau comunicări oficiale cu privire la incident, însă pasagerii spun că au fost amenințați că dacă mai dau telefoane va fi chemată poliția.

Unul dintre cei peste 200 de pasageri din avion a dat detalii:

"Acum o oră am aterizat. Am fost anunțați, cu 10 minute înainte de aterizare, că o să aterizăm pe Aeroportul Băneasa. Destinația inițială era Otopeni. S-a spus că Aeroportul Otopeni este închis pentru 30 de minute și că o să aterizăm pe Băneasa pentru că nava nu mai are nici suficient kerosen ca să survoleze aeroportul.

M-am uitat acum pe aterizări, am văzut că sunt aterizări pe Otopeni. Deci nu știu cât a fost închis sau care a fost de fapt problema.(...) Sunt 200 - 250 de pasageri blocați.

Unii dintre ei au de plecat în țară, de aici ,cu tot felul de autobuze și sună disperați. E și vremea urâtă, nu știu ce să facă. Nu ne dau jos din avion pentru că este un zvon, spus de un oficial al aeroportului, cum că Aeroportul Băneasa nu are personal de serviciu, nu are vameș și nu are bagajist, să dea jos câteva bagaje din avion. Așa ceva mi se pare ireal. De ce nu aduc o echipă din Otopeni să deservească acest aeroport?

Ni s-a comunicat că s-ar putea să plecăm către Otopeni. Dar nu se știe când și cum. Stăm aici în avion, ca niște animale, ca niște prizonieri.

Sunt mulți bătrâni, copii. (...) Se plimbă lumea prin avion, stau cu gecile pe ei. Sunt trei persoane cu dizabilități în avion, care sunt în cărucioare.", a precizat pasagerul.