Reguli noi pentru trotinetele electrice din București. Utilizatorii trebuie să aibă minimum 18 ani, cu unele excepții

Consilierii generali ai Capitalei au adoptat marți, 27 octombrie, regulamentul pentru închirierea trotinetelor electrice în regim self-service. Potrivit noilor reguli, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani, cu excepția persoanelor de minimum 16 ani care dețin permise de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.

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UPDATE Regulament votat

Consiliul General al Municipiului București a adoptat regulamentul pentru închirierea trotinetelor electrice în regim self-service, care stabilește o vârstă minimă de 18 ani pentru utilizatori, cu excepția persoanelor de cel puțin 16 ani care dețin permise de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.

Știre inițială

Potrivit Radio România, proiectul prevede o vârstă minimă de 18 ani pentru utilizatori, cu excepția celor de cel puțin 16 ani care dețin anumite categorii de permise de conducere.

Trotinetele vor putea circula pe pistele pentru biciclete sau în lipsa acestora, pe drumuri unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

De asemenea, operatorii vor avea nevoie de autorizație pentru amplasarea vehiculelor pe domeniul public și vor fi obligați să ridice trotinetele parcate neregulamentar în cel mult două ore de la notificarea autorităților.

Nerespectarea regulamentului poate fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Casca de protecție ar putea deveni obligatorie

Marți, Senatul a votat un proiect de lege care prevede obligativitatea purtării căștii de protecție de către toți conducătorii de trotinete și biciclete electrice, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe drumurile publice.

În expunerea de motive, inițiatorii spun că necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și de creșterea numărului accidentelor.

„Utilizatorii trotinetelor electrice se află într-o poziție de vulnerabilitate ridicată în trafic, fiind expuși direct efectelor unei căzături sau coliziuni.

Pierderea echilibrului, denivelările carosabilului, viteza de deplasare, traficul aglomerat ori impactul cu alte vehicule pot conduce la accidente grave chiar și în condițiile unor deplasări pe distanțe scurte sau la viteze reduse.

Printre cele mai severe consecințe ale acestor accidente se numără traumatismele cranio-cerebrale, care pot genera invaliditate permanentă sau chiar deces.

În numeroase situații, lipsa căștii de protecție contribuie la agravarea leziunilor suferite, o simplă căzătură putând avea consecințe dramatice”, au transmis inițiatorii.

Inițiatorii invocă datele din 2025, care indică mii de persoane rănite și sute de intervenții chirurgicale, și argumentează că măsura ar putea reduce riscul traumatismelor grave și numărul victimelor.

„Casca de protecție reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri individuale de siguranță, având capacitatea de a limita consecințele traumatismelor produse în urma impactului.

Instituirea obligației de purtare a acesteia nu urmărește restrângerea utilizării trotinetelor electrice și nici sancționarea utilizatorilor, ci promovarea unui comportament responsabil și crearea unui standard minim de protecție adaptat condițiilor actuale de trafic.”

Aceștia adaugă că obligativitatea purtării căștii trebuie extinsă la toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, deoarece riscul accidentelor și al traumatismelor grave există pentru toți.

Inițiatorii susțin că măsura este una preventivă, adaptată utilizării tot mai răspândite a trotinetelor, și că nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

„Prin adoptarea acestei reglementări se creează premisele reducerii numărului de victime, limitării consecințelor accidentelor și creșterii gradului de responsabilitate în trafic, în concordanță cu obligația statului de a promova și proteja siguranța cetățenilor.”