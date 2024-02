Protestul taximetriștilor blochează circulația în București. Aceștia anunță că intră în greva foamei UPDATE

Circulația rutieră a fost blocată pe mai multe bulevarde din Capitală din cauza protestului taximetriștilor. Protestatarii anunță că intră în greva foamei.

Update: După ce reprezentanții Guvernului au cerut o lună pentru a analiza modificarea legislativă cerută de protestatari, taximetriștii, membri ai Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi (ANPOTRT) au anunțat că vor intra în greva foamei.

„Am fost la Guvern dimineaţă, la ora 9:00. Am cerut să se dea o ordonanţă de urgenţă pentru a modifica OG 49/2019, de 9 luni de zile, din 20 iunie 2023. Astăzi, când am ajuns acolo (la Guvern, n.r.) ei s-au făcut că nu ştiu absolut nimic, că acum iau la cunoştinţă, că acum văd despre ce e vorba şi ne-au mai cerut încă o lună de zile ca să vină cu o propunere. Fapt care nu se poate întâmpla pentru că peste o lună, o lună şi un pic, chiar nu mai avem cu cine sta de vorbă pentru că se intră în campanie electorală, nu o să se mai poată da ordonanţe de urgenţă şi taximetria la nivel naţional o să intre în colaps, la propriu. Toţi cei din piaţă, în momentul acesta mai sunt o mare parte dintre ei în Piaţa Constituţiei, o altă parte au blocat Piaţa Victoriei, vor intra în greva foamei. Pe oameni nu putem să-i mai oprim. Chiar mulţi au început să plângă de durere pentru că nu-şi mai pot plăti ratele la maşini, nu îşi mai pot plăti leasing-urile, nu mai au bani să ducă la copii acasă, la propriu", a transmis Remus Nedelcu, președintele organizației, potrivit Agerpres.

În piața Constituției au mai rămas 500-600 de mașini, o parte în Piaţa Victoriei, iar o parte pe alte bulevarde, a mai spus el. Miercuri dimineaţa, la protest participau în jur de 1.200 de taximetre.

„Asociaţiile reprezentative la nivel naţional, cu reprezentanţi din aproape toate judeţele ţării, au întâlnit un Guvern ostil, un Guvern al alternativilor, al Uber-ului şi Bolt-urilor, al multinaţionalelor. Nu era un Guvern al României, al românilor până la urmă, că noi îi plătim din banii noştri, din munca noastră", a evidențiat Remus Nedelcu.

Situația este dramatică, reprezentanții organizației încearcă să „îi potolească” pe taximetriști pentru ca situația să nu degenereze, a menționat acesta. Nu se știe cât ar putea dura greva foamei, președintele ANPOTRT spune că nu se va renunța la acest mod de a protesta până când premierul nu le va oferi taximetriștilor o dată concretă la care va apărea ordonanța cerută.

„Ei ne mai cer încă o lună să mai dezbată să vadă dacă acele puncte sunt conforme cu legea în sine. Chiar în nouă luni nu au putut să vadă dacă sunt? Deci ne plimbă până nu se mai pot da ordonanţe de urgenţă pentru că ei vor intra în campanie electorală. Acesta este nemulţumirea tuturor celor din ţară. În Timişoara deja au ieşit în stradă, în Cluj au ieşit în stradă", a mai spus Remus Nedelcu.

Străzi blocate

În cursul zilei, mai multe bulevarde au fost blocate din cauza mitingului taximetriștilor. „Având în vedere deplasarea participanților la adunarea publică desfășurată în Piața Constituției către Piața Victoriei, pentru prevenirea producerii unor ambuteiaje și asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier, Brigada Rutieră intervine în dinamică pe arterele de circulație unde situația o impune. De asemenea au fost aplicate restricții de circulație în Piața Victoriei dinspre str. Buzești”, a anunțat Brigada Rutieră.

„În acest context, recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri”, mai spune sursa citată.

Ulterior, agenții de circulație au mai aplicat restricții în Piața Victoriei - traficul rutier dinspre bd. Lăcar Catargiu și bd. Iancu de Hunedoara, fiind direcționat către bd. Aviatorilor.

Apoi au fost aplicate restricții și pe str. Paris, de la intersecția cu str. Tirana, dar și la intersecția dintre șos. Kiseleff cu str. Arh. Ion Mincu.