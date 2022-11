Primăria Sectorului 1 va construi şapte parcări automatizate pe structură metalică şi a iniţiat un program de amenajare a celor de reşedinţă. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Totodată, aceasta a anunțat că vor dispărea din piesaj garajele construite ilegal, fiind demolate deja câteva.

"Tocmai am semnat contractul pentru construcţia de şapte parcări Smart Parking (parcări automatizate pe structură metalică) şi am creat 75 de noi locuri de parcare pentru reşedinţă. În Bucureşti există o lipsă acută a locurilor de parcare. Numărul de autoturisme a crescut foarte mult, iar fostele administraţii locale nu au făcut practic nimic ca să amelioreze această stare de fapt. Mai mult, s-a construit haotic şi s-au redus spaţiile verzi şi locurile de parcare. Pentru că îmi doresc ca în cel mai scurt timp posibil să reducem acest deficit, am iniţiat un program de amenajare a parcărilor de reşedinţă. Vor dispărea din peisajul urban garajele construite ilegal, am demolat câteva în zona centrală, iar dezvoltatorii imobiliari vor trebui să asigure parcări pentru imobilele pe care le ridică, conform legii", a scris primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, marţi, pe Facebook.

Unde vor fi amplasate

Ea a atras atenţia că, dacă nu este respectată legea, nu vor primi avizele necesare de construire. Clotilde Armand a precizat că parcările automatizate pe structură metalică vor fi amplasate pe bulevardul Ion Mihalache, bulevardul Ficusului, strada Elena Caragiani, strada Smaranda Brăescu, strada Ştefan Burileanu şi strada Aviator Alexandru Şerbănescu. Ea a adăugat că specialiştii ADP Sector 1 au identificat deja mai multe terenuri pe care urmează să fie amenajate noi locuri de parcare.

"Specialiștii ADP Sector 1 au identificat deja mai multe terenuri pe care urmează să amenajăm noi locuri de parcare, pentru a rezolva sau ameliora această problemă reală cu care toți ne confruntăm", a spus edilul Sectorului 1.