Nicuşor Dan: Timpii unor semafoare, modificaţi pentru fluidizarea traficului în zona Podului Grant

Timpii unor semafoare au fost modificaţi, iar numărul de echipaje de poliţie a fost suplimentat pentru fluidizarea traficului în zona Podului Grant, a declarat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Edilul a explicat că „cea mai proastă zi a fost ziua de luni”.

„Nu toţi au avut informaţia că sunt lucrări şi nici măsurile noastre teoretice nu au funcţionat. Ce ar trebui noi să avem - şi probabil că o să avem după ce o să facem PMUD-ul - este să avem un aşa-numit model de trafic care să spună exact fluxurile ce merg din toate direcţiile, din toate punctele în toate punctele oraşului. Nu avem”, a precizat Nicuşor Dan, miercuri, la ceremonia de dezvelire a unui monument dedicat Ecaterinei Teodoroiu.

Nicuşor Danspune căacesta este motivul pentru care înaintea lucrării s-a făcut o estimare care s-a dovedit a fi nerealistă.

„Luni am avut şedinţă cu cele patru poliţii care se asigură de fluidizare acolo şi marţi, ieri şi azi, a fost ceva mai bine. Continuăm, adică am pus mai multe echipaje de poliţie, am modificat timpii unor semafoare ca să prioritizăm maşina în locul pietonilor. Pe anumite intersecţii, prin poliţiştii locali, am făcut acelaşi lucru ca şi la semafoare", a mai spus primarul general al Capitalei.

„CFR nu ne-a dat aviz să lucrăm peste vară şi atunci lucrăm acum"

Nicușor Dan a menţionat că s-a dat prioritate mai mare, de exemplu, şoselei Giuleşti, pentru că acolo a fost blocajul cel mai mare luni.

„O parte dintre lucrări presupune întreruperea sistemului de alimentare al liniilor de tren cu energie electrică şi asta presupune un aviz de la CFR. Pe perioada verii, pentru că erau foarte multe trenuri care mergeau la Constanţa şi la oră devreme dimineaţa şi la ore târzii seara, CFR nu ne-a dat aviz să lucrăm peste vară şi atunci lucrăm acum", a explicat primarul.

„Mi-au spus că lucrează în două schimburi”

Edilul Capitalei a precizat că va face verificări cu privire la afirmaţiile edilului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, că nu ar fi muncitori pe şantier la ora 17.

„În discuţia pe care am avut-o şi vineri şi luni cu firma care lucrează acolo, mi-au spus că lucrează în două schimburi (...). Înseamnă până seara. (...) Lucrează în două schimburi, de luni până sâmbătă, pentru că pentru mare parte dintre operaţiunile pe care le fac trebuie să aibă nişte firme externe colaboratoare, anumiţi specialişti", a adăugat Nicuşor Dan.