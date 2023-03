Lovestruck Festival: Concerte, expoziţii, ateliere dedicate iubirii, teatru, film şi dans, între 24 și 26 martie la București

Concerte, expoziţii, ateliere, teatru, film şi dans dedicate iubirii, toate se regăsesc în programul Lovestruck Festival. Evenimentul va avea loc în perioada 24 - 26 martie, a anunţat, marţi, Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti - ARCUB, printr-un comunicat remis presei.

Organizatorii au pregătit concerte susţinute de Maria Răducanu, Rona Hartner şi Analia Selis, cursuri de salsa, proiecţii de filme premiate, spectacole de teatru contemporan, ateliere pentru copii, instalaţii foto-poetice. Festivalul se va desfăşura la ARCUB - Hanul Gabroveni, Casa Eliad, Teatrul Roşu (The Hub), Palatul Bragadiru, Green Hours şi Combinatul Fondului Plastic (Galeria Senat).

Lovestruck Festival începe, pe 24 martie, la ARCUB - Hanul Gabroveni, cu vernisajul expoziţiei de fotografie fine art "Love Revisited: A Photographic Homage to the Old Masters". Expoziţia este semnată de artistul clujean premiat Claudiu Guraliuc şi poate fi vizitată până pe 26 martie în Sala Bolţilor de la subsolul centrului cultural de pe Strada Lipscani.

Expoziții foto și poezie

Tot aici, în foaierul Hanului Gabroveni, artista Rozana Mihalache va expune instalaţia artistică de fotografii şi poezie "O femeie locuită. 18 texte de dragoste şi niciunul de război". La Casa Eliad, în cele trei zile de festival se pot face cursuri de dans şi viziona filme. Lovestruck pentru copii include activităţi de weekend la Casa Eliad în zilele de sâmbătă şi duminică, cu spectacole de teatru şi ateliere creative pentru cei mici.

Totodată, publicul este invitat să vizioneze trei spectacole de teatru jucate pe scena Teatrului Roşu - The Hub. Pe 25 şi 26 martie se va juca teatru şi la Casa Eliad. Lovestruck Festival îşi va delecta publicul şi cu recitaluri de pian la Casa Eliad, concerte tematice de jazz la Green Hours cu artiştii Ana Dubyk & Sian Brie, Sorin Romanescu & Tavi Scurtu.

Artista de origine argentiniană Analia Selis este vedeta primei zile de festival, cu un concert la Palatul Bragadiru, "Tango, o poveste de dragoste". Pe 25 martie, cântăreaţa şi actriţa Rona Hartner va sărbători pe scena Lovestruck Festival de la Combinatul Fondului Plastic, 50 de ani de viaţă, printr-un concert susţinut alături de taraful Hopaaa.

Ultimul concert din programul festivalului are loc la ARCUB - Hanul Gabroveni, unde artista Maria Răducanu va cânta melodii despre iubire. Accesul la evenimentele din cadrul Lovestruck Festival este liber şi se face pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile.