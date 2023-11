Instalația artistică inovatoare Vatra Verde ajunge la București

Programul cuprinde expoziții artistice, ateliere creative și de reciclare, campanii de colectare a CD-urilor și a dopurilor de plută, performance și degustare de vin.

Între 23 și 30 noiembrie 2023, la CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București (Piața Alexandru Lahovari nr. 7), Vatra Verde, instalația care a reprezentat România în premieră la Bienala de Design de la Londra, poate fi vizitată pentru prima dată în București.

O instalație vie realizată din materiale inovatoare, plante și hârtie reciclată transformă vibrațiile plantelor în sunete, iar experiența artistică este extinsă printr-un program de spectacol și momente artistice construite pe concepte vizuale, muzicale și educative.

Creație a membrilor Asociației Art Mirror, Vatra Verde a fost admirată până acum de peste 300.000 de vizitatori, într-un traseu itinerant început la Londra și continuat la Cluj-Napoca, Timișoara și Târgu-Mureș. Intrarea este liberă.

Gratuit este și accesul la o serie de ateliere creative și de reciclare pe care Asociația Art Mirror le organizează în perioada 23 – 30 noiembrie 2023, la CREART, pe bază de înscriere.

Este vorba despre ateliere creative și de reciclare, potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți, workshop-uri de modelaj în lut, de valorificare a textilelor, a dopurilor de plută și a hârtiei reciclate.

Donezi dopuri de plută și CD-uri și câștigi

Vizitatorii sunt invitați să participe le campaniile de colectare a dopurilor de plută și a CD-urilor, la performance, vernisaj și degustare de vin. Campaniile de colectare sunt prevăzute cu premii în funcție de cantitățile donate.

„Ne bucurăm tare mult că ajungem la București cu instalația Vatra Verde. Peste tot unde am expus-o am văzut extrem de mult entuziasm și curiozitate; abia așteptăm să o prezentăm și publicului din Capitală. Am expus până acum la Londra, Cluj, Timișoara și Târgu-Mureș. În plus, aducem cu noi acum și alte lucrări realizate din zeci de kilograme de materiale reciclate: CD-uri, hârtie, plută, plastic și sticlă. Expoziția are rol de conștientizare asupra modalităților de valorificarea a materialelor considerate deșeu; astfel, deschide noi oportunități către designul sustenabil și economia circulară. Vă invităm să descoperiți cum produse aparent nefolositoare pot căpăta o nouă viață, una creativă”, spune Cristina Cantemir, președintele Asociației Art Mirror.

Pentru atelierele creative e necesară înscrierea online, iar produsele realizate (borsete, obiecte de decor etc.) pot fi luate mai apoi acasă de către fiecare participant.

Pe lângă instalația Vatra Verde, publicul va putea să descopere și alte lucrări realizate din materiale reciclate, rezultate prin valorificarea materialelor considerate deșeu: „CD Mirror”, „Copacul cu Melci”, „Wings” sau „Flying Glass”.

Deschiderea oficială a expoziției Vatra Verde la București va avea loc vineri, 24 noiembrie 2023, începând cu ora 19:00 și va fi marcată printr-un spectacol de dans performativ.

În cadrul celor două campanii de colectare a CD-urilor și a dopurilor de vin, șampanie sau prosecco vor fi oferite premii după cum urmează:

· 1 kg dopuri de plută - o sticlă de vin

· 5 kg+ dopuri de plută - un ceas realizat din dopuri de plută

· 1 kg CD-uri - o sticlă de vin

Premiile se oferă în funcție de cantitățile donate, nu prin tragere la sorți.

Instalație vie și materiale inovatoare

Instalația Vatra Verde cuprinde energie regenerabilă, mycelium, obiecte de artă din materiale reciclate, interactivitate, tradiție, poezie, precum și o soluție tehnică prin care vibrațiile plantelor se transformă în sunete. Din punct de vedere estetic, instalația aduce un omagiu marelui sculptor Constantin Brâncuși, prin reinterpretarea lucrării „Masa Tăcerii”.

Accesul la toate activitățile, atelierele și evenimentele programului Caravana Vatra Verde este gratuit.

Detalii despre Caravana Vatra Verde în România găsiți aici.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

→ Imaginea 1/5: ateliere Vatra Verde 3 jpg

Despre Asociația Art Mirror

Asociația Culturală Artistică Art Mirror este o organizație neguvernamentală care experimentează și testează tehnici și soluții durabile pentru educarea comunității în domeniul reciclării, refolosirii materialelor și ecologiei. Activă din 2015, asociația organizează periodic ateliere, expoziții, activități și acțiuni comunitare.

Programul Caravanei Vatra Verde la București

23 – 30 noiembrie 2023

Joi 23 noiembrie

10:00 – 18:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 18:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 18:00 Campania de colectare CD-uri

Vineri 24 noiembrie

10:00 – 22:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 20:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 20:00 Campania de colectare CD-uri

19:00 Deschiderea oficială a expoziției, curator Ana Daniela Sultana

19:30 Degustare de vin Cramele Recaș

20:30 Dans performativ Bogdan Fetea

15:00 – 18:00 Program educativ pentru instituții, școli și grădinițe: ateliere creative de reciclare a hârtiei și realizare decorațiuni din dopuri de plută

Sâmbătă 25 noiembrie

10:00 – 21:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 20:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 20:00 Campania de colectare CD-uri

15:30 – 17: 30 Atelier modelaj lut Oana Chiroiu

18:00 – 22:00 Atelier upcycling textile cu Ana Novic & Gabriela Atanasov

Duminică 26 noiembrie

10:00 – 21:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 20:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 20:00 Campania de colectare CD-uri

15:30 – 17: 30 Atelier hârtie reciclată

18:00 – 22:00 Atelier valorificare plută (decorațiuni cu dopuri de plută)

Luni 27 noiembrie

10:00 – 18:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 18:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 18:00 Campania de colectare CD-uri

Marți 28 noiembrie

10:00 – 18:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 18:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 18:00 Campania de colectare CD-uri

Miercuri 29 noiembrie

10:00 – 18:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 18:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 18:00 Campania de colectare CD-uri

Joi 30 noiembrie

10:00 – 18:00 Expoziție Vatra Verde

10:00 – 18:00 Campania de colectare dopuri de plută

10:00 – 18:00 Campania de colectare CD-uri

Articol susținut de ARTMIRROR