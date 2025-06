Arest preventiv pentru fosta jurnalistă care a căzut de la etajul 5 cu fetița sa. Ce au constatat procurorii

Tribunalul București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a fostei jurnaliste care, pe 20 mai, și-a aruncat fiica de 7 ani de la etajul 5, apoi a recurs la același gest.

„La data de 05.06.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei inculpate (în vârstă de 37 de ani), cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie în modalitatea tentativei de omor calificat și tulburare a ordinii și liniștii publice”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Public.

În consecință, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Amintim că, pe 20 mai, o fostă jurnalistă care a activat la România TV și Realitatea TV, a căzut de la etajul 5, în București, împreună cu fiica sa de 7 ani, fiind preluate în stare critică.

Oamenii care au asistat la teribila scenă s-au grăbit să le acorde primul ajutor şi au sunat la 112. „Am fugit la ea să văd ce face. Cineva de la geam ne-a zis că e şi copilul acolo, am lăsat-o pe ea, am fugit la copil, am văzut că şi copilul respira”, spune un alt martor.

„Când am ajuns la faţa locului am văzut copilul prima dată, mama fiind între maşini n-am observat-o”, a declarat Marius Neculai, voluntar „Există un erou”.

Gestul extrem i-a şocat până şi pe anchetatori, mai ales că mulţi o cunoşteau. Femeia de 37 de ani a lucrat în presă mult timp. „Am întrebat-o ce s-a întâmplat, ce-aţi păţit, aţi căzut, şi mi-a zis: aşa am considerat noi două că e mai bine”, mai spune martorul, pentru Observator.

Ministerul public transmite că victima minoră a fost supusă unor intervenții chirurgicale, având multiple leziuni traumatice, care necesită circa 120 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare și i-au pus viața în primejdie, starea sa fiind critică și în prezent.

Mama copilei se află în continuare internată în spital, în stare stabilă.