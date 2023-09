Primăria care nu are bani pentru drumul din Viscri, unde Regele Charles deține o proprietate FOTO

Primăria comunei Buneşti, căreia îi aparține satul brașovean Viscri, unde Regele Charles al III-lea are o casă în care stă în timpul vizitelor în România, nu a găsit o sursă de finanţare pentru refacerea, conform cerinţelor UNESCO, a străzii principale din sat.

Satul Viscri, unde regele Charles al III-lea are o proprietate și unde vine în fiecare an în vizită, s-a dezvoltat foarte mult de când a fost făcut celebru de către monarhul britanic. Deși era un loc uitat de lume - motiv pentru care i-a și plăcut, pe atunci, prințului Charles - Viscri are acum canalizare și apă. Actualul edil ar vrea și drum, însă aici apar problemele.

Primăria comunei Buneşti, căreia îi aparține Viscri, nu a găsit o sursă de finanţare pentru reabilitarea, conform cerinţelor UNESCO, a străzii principale din sat, cea pe care se află şi casa în care locuieşte Regele Charles al III-lea în timpul vizitelor sale în România, din cauza costurilor ridicate ale proiectului.

„Am depus un proiect pentru un drum intravilan. Este vorba despre drumul principal care merge de la intersecţia cu DJ 104 L – Buneşti-Viscri-Dacia până la capătul satului. Este strada pe care se află şi casa în care vine Regele Charles al III-lea, o stradă care duce spre Cetatea Viscri şi Biserica Ortodoxă din 1919”, a explicat primarul comunei Bunești, Mircea Pălășan.

Acesta a adăugat că toată localitatea este cuprinsă în patrimoniul UNESCO – la început a fost Biserica Fortificată, după aceea s-a extins în tot perimetrul, în tot intravilanul localităţii.

„Astfel, noi trebuie să ne conformăm normelor UNESCO. Proiectul nostru prevede pavarea străzii cu piatră de râu secţionată şi a fost evaluat, la nivelul anului 2021, la suma de 17 milioane de lei fără TVA”, a explicat primarul comunei Bunești, Mircea Pălășan.

Strada are peste un kilometru, iar primăria nu a reușit să găsească nici fonduri guvernamentale, nici europene.

La Viscri s-au făcut foarte multe pensiuni, dar chiar și așa numărul turiștilor este mai mare decât posibilitățile localității. Pavarea drumului este, însă, prea scumpă pentru autoritățile locale.