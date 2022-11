Prima gramatică românească tipărită la 1797, expusă în Brașov. Prețioasa carte este de acum în siguranță

Cărți vechi și extrem de prețioase au fost asigurate prin două proiecte ale Muzeului Prima Școală Românească de la Brașov. Între acestea se numără prima gramatică românească tipărită la 1797 și un album cu domnitori.

Peste 3.000 de cărţi şi bunuri culturale neinventariate din colecția de carte veche a Colegiului „Andrei Șaguna” din Brașov, aflată în patrimoniul Muzeului Prima Școală Românească, au fost evaluate, fotografiate, documentate, luate în evidenţă şi conservate până acum, prin intermediul a două proiecte implementate cu sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Brașov.

Între aceste se numără prima gramatică românească, tipărită la 1797 - „Gramatica românească”, a lui Radu Tempea (9 februarie 1768 - 5 iulie 1824, directorul şcolelor neunite naţionaliceşti prin Marele Principat al Ardealului) din secolul al XVIII-lea, precum și un album cu chipurile domnitorilor, publicat de Nicolae Iorga, în perioada interbelică.

Colecția cuprinde numeroase alte volume de mare valoare, cu o vechime de peste o sută de ani.

„În acest proiect am luat cărțile, care au fost tratate la Măgurele și în colaborare cu Muzeul de Etnografie din Brașov - care are un aparat special pentru așa ceva, ele au fost tratate în așa fel încât să nu mai fie atacate de insecte (…) au fost desprăfuite, au fost fotografiate, au fost trecute într-un registru de inventar, potrivit legii. În plus, pe site-ul Muzeului Prima Școală Românească există un folder în care pot fi accesate, sub formă digitală, coperta și pagina de titlu a fiecărei cărți”, a precizat preot dr. Sebastian Pârvu, directorul Muzeului Bisericii Sf. Nicolae - Prima Școală Românească.

Consiliul Județean Brașov a alocat 140.000 de lei pentru cele două proiecte.

„Mă bucură că vedem la Prima Școală Românească o implicare extrem de serioasă. Evident, această implicare vine și pe fondul aplicării pe ghidurile de finanțare ale Consiliului Județean. Vedem că foarte multe obiecte de patrimoniu sunt conservate. Apreciez implicarea părintelui Sebastian Pârvu - care este directorul Primei Școli Românești - în valorizarea acestor lucruri. Tot acest patrimoniu de carte pe care îl au Biserica Sfântul Nicolae și Prima Școală Românească îl conservă, pentru a putea fi evaluat și studiat și în viitor”, a transmis Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Părintele Sebastian Pârvu spune că muzeul are o colecţie impresionantă de carte veche, estimată în jurul a 6.000 de volume. De asemenea, există aproximativ 40.000 de documente vechi. Cel mai vechi dintre documentele aflate în posesia muzeului este o foaie care nu poate fi datată, dar, după înscrisurile de pe aceasta pare să fie din secolul al XI-lea.

În cel mult 5 ani, muzeul îşi doreşte ca întregul patrimoniu să fie în siguranţă, atât prin restaurarea sa, cât şi prin crearea spaţiilor necesare păstrării în condiţii optime.