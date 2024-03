Prima casă de romi de la Muzeul Satului va avea un asistent virtual. Inaugurarea, luna viitoare

Prima casă de romi de la Muzeul Național al Satului va avea un asistent virtual. Casa lui Lazăr Năftănăilă va fi inaugurată în 30 aprilie și urmează să fie adusă și o șură.

Casa lui Lazăr Năftănăilă de la Muzeul Național al Satului va avea un asistent virtual. Aceasta este prima casă de romi din patrimonial muzeului și va fi inaugurată la 30 aprilie. Locuința, translatată dintr-o localitate din județul Brașov, va avea un asistent virtual echipat cu inteligență artificială care va conduce vizitatorii în cadrul expoziției.

Inițiativa face parte din proiectul „ROM(a)NOR Interferences” dedicat romilor și este realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și 2014 – 2021 și Norvegiene, prin Programul RO-Cultura.

Asistentul virtual va avea numele Lazăr, cu referire la denumirea casei care a aparținut lui Lazăr Năftănăilă, din satul brașovean Calbor, din zona Făgărașului, unul dintre liderii romi din perioada interbelică.

„Proiectul presupune cercetarea etniei rome şi câteva obiective obligatorii de îndeplinit. Am adus casa de romi, am transferat-o în sat după o cercetare de un an de zile prin satele rome din toată ţara. Am ales casa Calbor, din satul Calbor, casa lui Lazăr Năftănăilă, unul dintre liderii acestei etnii din perioada interbelică”, a declarant Paula Popoiu, directorul Muzeului Național al Satului.

Gospodăria lui Lazăr Năftănăilă va fi inaugurată în această primăvară, cu tot ce înseamnă casă, interior, cu tot ceea ce e legat de istoria casei, potrivit proiectului ROM(a)NOR Interferences, implementat de muzeu. Muzeul Satului pregătește și translatarea unei șuri tradiționale din zona Făgărașului, pentru ca gospodăria să fie completă, așa cum erau cele mai multe din această zonă.

Lazăr Năftănăilă (1893-1968) a fost președintele primei asociații rome din România (1926) și fondatorul primului ziar al romilor (1934). El este înmormântat în cimitirul din Calbor. Monumentul său funerar, neinscripționat, atrage atenția privitorului. Acesta are o înălțime de circa 2 m și îmbină simbolic crucea de fier, florile de crin stilizate și sulițele.

Există foarte puține informații despre viața lui Lazăr Năftănăilă după instaurarea regimului comunist în România. Cert este faptul că a murit în anul 1968, la 75 de ani, suferind de o boală gravă de plămâni.