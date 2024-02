O fosilă faimoasă, expusă într-un muzeu celebru din Europa, s-a dovedit a fi un fals

O fosilă veche de 280 de milioane de ani, despre care se credea că este un specimen bine conservat al unei reptile antice, este în mare parte un fals, potrivit unei noi cercetări.

Fosila, descoperită inițial în Alpii italieni în 1931, are denumirea științifică Tridentinosaurus antiquus. Oamenii de știință au crezut că acel contur întunecat și adânc al corpului asemănător unei șopârle încastrate în rocă era piele și țesut moale și au considerat că fosila este o piesă de puzzle pentru înțelegerea evoluției timpurii a reptilelor, scrie news.yahoo.com.

Fosila a apărut în citate de cărți și articole de-a lungul deceniilor, dar nimeni nu a studiat-o vreodată în detaliu. Găzduită în colecțiile Muzeului de Natură și Umanitate al Universității din Padova din Italia, relicva a ridicat multe întrebări cu privire la natura exactă a creaturii pe care o reprezenta în viață, atunci când nu au putut fi găsite specimene suplimentare similare.

O nouă analiză detaliată a dezvăluit că culoarea închisă a fosilei nu este material genetic conservat - este doar vopsea neagră care acoperă câteva oase și rocă cioplită. Cercetătorii din spatele studiului și-au prezentat concluziile la 15 februarie în revista Paleontology.

"Conturul corpului acestui specimen fosil are aceeași culoare ca și țesuturile moi fosilizate autentice ale plantelor și, de asemenea, ale animalelor", a declarat autorul principal al studiului, Dr. Valentina Rossi, cercetător postdoctoral în paleobiologie la University College Cork din Irlanda, într-un e-mail. "Astfel, fără utilizarea tehnicilor de diagnosticare, a fost imposibil să identificăm corect materialul de culoare închisă".

Dezvăluirea evidențiază cunoștințele noi care ar putea fi obținute prin reexaminarea specimenelor fosile vechi și studiate anterior din colecțiile muzeale, folosind cele mai recente metode tehnologice.

Dezvăluirea unui fals

Reptilele au apărut pentru prima dată între Carbonifer și Permian, în urmă cu aproximativ 310 milioane până la 320 de milioane de ani. Însă înțelegerea evoluției acestor vertebrate solzoase depinde de ceea ce descoperă paleontologii în arhiva fosilă, iar diversitatea primelor animale reptile este încă un vid de cunoștințe pe care cercetătorii încearcă să îl umple.

Chiar mai rare printre descoperirile antice sunt fosilele care conțin țesut moale, care are potențialul de a adăposti informații biologice cruciale, cum ar fi ADN-ul.

Când a fost descoperit specimenul, cercetătorii au crezut că fosila ar putea oferi o privire rară asupra evoluției reptilienilor.

"S-a crezut că fosila este unică, deoarece nu existau alte exemple din aceeași zonă geografică și perioadă geologică cu o astfel de conservare la o vertebrată fosilă la acel moment", a declarat Rossi.

Dar culoarea presupusei piei era similară cu cea observată la plantele fosile găsite în roci similare, a precizat Rossi.

Au existat ciudățenii în legătură cu descoperirea, cum ar fi lipsa generală a oaselor vizibile, inclusiv a oaselor craniului, în ciuda faptului că trupul nu părea complet plat. Așadar, evaluarea inițială a fost că specimenul era în esență o mumie a unei reptile antice.

"O explicație plauzibilă a fost aceea că oasele erau ascunse sub stratul de piele și, prin urmare, nu erau vizibile", a declarat Rossi. "Există puține exemple de mumii de dinozauri, în care, destul de asemănător cu mumiile umane, oasele sunt încă învelite în interiorul pielii, care se păstrează în 3D".

Intrigați de incertitudinea tot mai mare din jurul fosilei, Rossi și colegii săi au început studiul în 2021, examinând-o cu ajutorul fotografiei cu ultraviolete. Analiza a dezvăluit că specimenul era acoperit de un strat gros, a spus Rossi.

"Acoperirea fosilelor cu lac este o metodă străveche de conservare, deoarece, în trecut, nu existau alte metode adecvate pentru a proteja fosilele de degradarea naturală", a declarat coautorul studiului Mariagabriella Fornasiero, curator de paleontologie la Muzeul de Natură și Umanitate, într-o declarație.

În speranța de a găsi informații biologice despre fosila de sub strat, echipa a folosit microscoape puternice pentru a analiza eșantioanele de rămășițe prin diferite lungimi de undă ale luminii.

În schimb, cercetătorii au stabilit că conturul corpului a fost sculptat în stâncă și pictat cu "cărbune animal", un pigment comercial folosit în urmă cu aproximativ 100 de ani, care era obținut prin arderea oaselor de animale. Sculptura a explicat, de asemenea, de ce specimenul părea să păstreze o formă atât de vie, în loc să apară mai plat ca o fosilă autentică.

"Răspunsul la toate întrebările noastre era chiar în fața noastră, a trebuit să studiem în detaliu acest specimen fosil pentru a-i dezvălui secretele - chiar și pe cele pe care poate nu doream să le aflăm", a declarat Rossi.

Rezultatul a fost neașteptat, dar explică de ce fosila i-a nedumerit pe cercetători timp de decenii. Cele mai recente cercetări confirmă că "nu este cea mai veche mumie din lume", a declarat într-o declarație coautorul studiului, Evelyn Kustatscher, curator de paleontologie la Muzeul de Natură din Tirolul de Sud din Bolzano, Italia, și coordonator al proiectului de cercetare.

Secrete vechi și întrebări noi

În mod curios, există oase reale în interiorul fosilei. Membrele posterioare, deși în stare proastă, sunt reale și există, de asemenea, urme de osteoderme, sau structuri asemănătoare scalelor. Acum, cercetătorii încearcă să determine vârsta exactă a oaselor și cărui animal au aparținut. Echipa studiază, de asemenea, roca, care ar putea păstra, de asemenea, detalii perspicace de acum 280 de milioane de ani.

Nu este prima dată când este descoperit un fals de fosile, dar Rossi a spus că acest stil special de falsificare este neobișnuit.

"Singura fosilă de care am cunoștință care a fost pictată peste rocă este un rac fosilizat care a fost făcut să arate ca un păianjen uriaș", a spus Rossi. "În acest caz particular, însă, tipul de vopsea nu a fost identificat, dar pariez că este una pe bază de carbon, similară cu cea pe care am găsit-o pe fosila noastră."

Având în vedere lipsa înregistrărilor care să însoțească fosila, inclusiv a unei descrieri a ceea ce a fost găsit exact în 1931, Rossi și echipa sa nu pot fi pe deplin siguri că falsul a fost făcut intenționat.

"Credem că, din moment ce unele dintre oase sunt vizibile, cineva a încercat să expună mai mult din schelet, excavând mai mult sau mai puțin acolo unde cineva s-ar aștepta să găsească restul animalului", a declarat Rossi. "Lipsa unor unelte adecvate pentru pregătirea rocii dure nu a ajutat, iar aplicarea vopselei în final a fost poate o modalitate de a înfrumuseța lucrarea finală. Din păcate, indiferent dacă toate acestea au fost intenționate sau nu, au indus în eroare mulți experți în interpretarea acestei fosile ca fiind excepțional conservată."

Folosirea unor tehnici avansate pentru a studia fosilele poate dezvălui adevărata lor natură, a declarat Rossi.

"Este de o importanță fundamentală ca cercetarea să folosească noi metode pentru a examina mai îndeaproape descoperirile care au fost deja examinate", a declarat într-un comunicat coautorul studiului, Fabrizio Nestola, profesor de mineralogie și președinte al Centrului Universitar pentru Muzee de la Universitatea din Padova.

"Tridentinosaurus este un exemplu al modului în care știința poate dezvălui secrete vechi - și cum pot apărea noi întrebări din acestea", a adăugat Nestola. "Va fi apoi sarcina muzeului nostru să proceseze cunoștințele nou dobândite și să le aducă la cunoștința publicului pentru a conduce o dezbatere științifică și culturală."