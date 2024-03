Poiana Brașov, pregătită de Festivalul Massif. S-a aflat ce vedete vor concerta la primul mare eveniment al anului, în 14-17 martie

Se cunosc toate numele care vor urca pe scenele din Poiana Brașov la această a doua ediție a festivalului Massif. Evenimentul are loc între 14 și 17 martie, în mai multe locuri din stațiunea montană

Doar zece zile au mai rămas până la cel mai așteptat festival de muzică de la munte, Massif. Poiana Brașov găzduiește între 14 și 17 martie a doua ediție a Massif, una care se anunță incendiară, atât prin numele care vor urca pe scenele organizate în stațiunea montană, cât și prin numărul mare de participanți.

Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunță lista completă a artiștilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Poiana Brașov va fi locul în care mii de iubitori ai sporturilor de iarnă, muzicii, aventurii, distracției dar și a experiențelor exclusiviste se vor aduna.

La ediția din acest an a Massif , fanii se vor bucura de cele mai tari petreceri alături de artiștii prezenți în festival pe scena principală, G.O.A.T. (Greatest Of All Time), Massif x Nuba VIP Afterparty, George Music Hideout și la apres-ski-urile partenere, Nuba Chalet Stage și Yager Chalet Stage.

Mahmut Orhan, Claptone, maestrul afro-tech Shimza, unul dintre cei mai frumoși nebuni ai scenei electronice, GORDO, la care se adaugă producătorul deep house, Grigoré, sunt artiștii care vor ajunge la scena principală Massif, în cele patru zile de festival.

Alături de ei vor fi Dirty Nano, Mahony, HVMZA, Valeron, Sezer Uysal, Adrian Șaguna, Arias, Dark & Menthol, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Akos. Chase & Status, belgianul Netsky, Wilkinson, Dub FX feat. Woodnote, Villain, DWLS, HVNDS, Grasu XXL, Șuie Paparude, CTC, Puya, Aurik & Pelin, 4AWL, Andi Moisescu, The Hollygood Gang, Killa Fonic, Deliric x Silent Strike, Cucugram b2b Deny, Memphis and Blocksberg, Pappa M & Mc Dylma și Hip-Hop Takeovers, care vor genera euforie la scena G.O.A.T.

Iubitorii de drum and bass și dubstep au toate motivele să-și pregătească un outfit cool de festival. Anul acesta în Poiana Brașov vor ajunge Saul Milton și Will Kennard, membrii legendarului proiect Chase & Status. Cele mai cunoscute nume din muzica românească Killa Fonic, Puya, CTC, Deliric x Silent Strike, Dirty Nano, Grasu XXL, HVNDS, Șuie Paparude, alături de artiști consacrați din dubstep, grime, trap, hip-hop și dance, vor ajunge în luna martie în Poiana Brașov pentru cea de-a doua experiență Massif.