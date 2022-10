Piața Sfatului din Brașov, glob pământesc în miniatură pentru o zi. Călătorie în jurul lumii pe o rază de o sută de metri

Piața Sfatului a fost, pentru o zi, un glob pământesc în miniatură. Străinii stabiliți la Brașov și-au prezentat țările de origine, cu cele mai frumoase obiceiuri și tradiții.

O călătorie în jurul lumii în doar câteva minute au putut face brașovenii care au ajuns duminică în Piața Sfatului. Ziua Multiculturalității a adus standuri din Europa, Africa, Asia și America Latină, la care migranții au prezentat cele mai frumoase tradiții din țara lor natală.

„Ziua Multiculturalității în Brașov își propune să aducă împreună brașovenii cu toate comunitățile de străini care trăiesc în județ. Prima țară reprezentată este Ucraina și este atât de multă lume pentru că acesta este nu răspuns emoțional la tot ce se întâmplă în Ucraina acum”, a declarat Astrid Hamberger, organizatorul evenimentului, președintele Centrului pentru Migranți din Brașov.

În bunul mers al evenimentului de la Brașov a avut o mare implicare și Horia Moașa, profesor la Universitatea Transilvania.

„Avem migranți și din America Latină, și din Asia, și din Europa, și de peste tot, care au venit cu expoziții. La standuri puteți vedea obiecte tradiționale, produse, tot felul, de artă, reprezentative pentru țările lor. Sunt și foarte multe ambasade care au venit, iar pe scenă avem program artistic. Avem muzică, dansuri, filme, prezentări pentru fiecare țară, dar, atenție, nu sunt profesioniști”, a spus Horia Moașa.

Războiul a făcut ca ucrainenii să devină una din cele mai numeroase comunități din Brașov.

„Brașovul i-a primit pe toți ucrainenii cu inimile deschise și cu toată amabilitatea. Mulțumim foarte mult pentru că ne simțim aici ca acasă. Am adus cu noi toate obiectele tradiționale pe care le-am găsit și aici, în România, și câteva sunt aduse din Ucraina. Vrem să le arătăm și să împărtășim o bucată din Ucraina”, a spus Katerina, originară din Mykolaiv.

„Eu sunt din Ghana, chiar dacă sunt la standul celor din Zimbabwe. Am venit în România, am fost foarte bine primit aici și m-am căsătorit cu o româncă. Am început să învăț românește și, în timpul liber, îmi place să joc fotbal cu cumnatul meu”, spune un brașovean cu origini din Africa, adoptat de Brașov.



O tânără din țara Shakirei spune că este din Bogota și că îi place foarte mult la Brașov.

„Am venit aici la facultate, pentru că sora mea este căsătorită cu un brașovean și am ales Brașovul. Este un oraș foarte frumos, mă simt foarte bine aici, chiar dacă mi-e dor de ceilalți membri ai familiei, de mâncarea din Columbia, de muzica de acolo”, spune tânăra.

Asiatici, africani, latino-americani sau europeni s-au bucurat cu toții să petreacă o zi alături de prietenii lor români și de brașovenii curioși să afle mai multe despre fiecare țară reprezentată în Piața Sfatului.