Fântânile arteziene din Brașov nu au apă în plină vară. Ce spun edilii, localnicii și trecătorii

Deși suntem în plină vară și maximele depășesc 30 de grade Celsius chiar și la Brașov, fântânile arteziene din oraș nu funcționează. Primăria spune că s-a prelungit procesul de atribuire a lucrărilor.

Una dintre atracțiile și bucuriile sezonului estival în marile orașe o reprezintă fântânile arteziene. Chiar dacă nu stă foarte bine la acest capitol, Brașovul nu duce lipsă totală de fântâni, în jurul cărora localnici și turiști obișnuiesc să se strângă în zilele toride sau în serile frumoase de vară. Din păcate, vara aceasta am fost lipsiți de magia unor asemenea seri.

„Încă nu s-a finalizat procedura privind reparația și mentenanța fântânilor, astfel încât nu putem să le pornim. Sperăm să se finalizeze cât mai repede această prcedură. Au fost și mulți concurenți. După ce vom semna contractul și vor fi făcute reparațiile necesare, vor fi puse în funcțiune”, a arătat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

Sorin Toarcea mai spune că achiziția s-a prelungit mult mai mult decât estimările inițiale, astfel că, în acest moment, funcționează doar cișmelele de apă. Brașovenii și turiștii și-ar fi dorit să se poată bucura de spectacolul apei la artezienele din oraș.

„Fântâna era mult mai OK dacă avea și apă, dacă funcționa. Dar, așa, e veche, e destul de nu știu cum. Ar fi fost bine să fi avut și un pic de apică, să ne bucurăm de briza asta, așa, dar, în rest, e OK, e super OK”, a spus un turist tânăr, venit să se bucure de frumusețea Brașovului.

„Nu funcționează, în primul rând. Și am fost și ieri și tot nu funcționa”, a spus o bunicuță, venită cu nepoțelul.

„Mi se pare un lucru bun, frumos și mai răcorește un pic și atmosfera, atunci când funcționează”, a spus un alt turist.

Cum încă nici nu s-a decis cine va efectua reparațiile, va mai dura până localnicii și turiștii se vor bucura de răcoarea oferită de apă în zilele caniculare. Nu este exclus ca vara să treacă până când lucrările vor fi încheiate la toate fântânile din oraș.