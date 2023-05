Fântâna arteziană muzicală care face furori într-un oraș din România VIDEO

Locuitorii din Onești au avut parte de o surpriză plăcută după ce, săptămâna trecută, a fost inaugurată o fântână arteziană muzicală în fața unui hotel din oraș. Jeturile de apă țâșnesc pe ritmul muzicii, spre încântarea privitorilor.

Fântână arteziană muzicală din Onești, amplasată la intersecția străzii Republicii cu strada Călinescu, este a doua de acest gen inaugurată în oraș, după cea de pe streada Calea Mărășești. Asistența are parte de un veritabil spectacol de lumini, care se schimbă pe ritmurile muzicii.

SURSA VIDEO unupetrotus.ro

Fântânile arteziene muzicale sunt cunoscute în toată lumea, dar câteva dintre ele ies din tipare prin spectacolul deosebit de lumini, culori și „dans„ al apei.

Moonlight Rainbow Fountain din Seul și unul din cele mai importante puncta de atracție ale orașului. Vorbim pratic de o fântână pod cu nume de desene animate, cea mai lungă din lume, cu o lumgime de 1.140 de metri.

Fântâna din Dubai este cunoscută ca fântâna cu cel mai mare sistem coregrafic din lume. Se află în centrul Downtown Dubai, aproape de Burj Khalifa. Acesta a fost proiectată de WET Design, California, cea care s-a ocupat şi de fântânile de la Bellagio Hotelul, Las Vegas. Fântâna are 275 metri lungime, apa este aruncată până la înălţimea de 152,4 metri şi este iluminată de 6.600 de becuri şi 25 de proiectoare colorate.

Fântânile de la hotel Bellagio (Las Vegas) sunt recunoscute pentru coregrafia impresionantă, pentru spectacolul oferit de combinaţia dintre lumini, muzică şi apă. Fântâna se întinde pe o suprafaţă de 3.2 hectare şi implică o reţea de conducte cu 1.200 de duze. Se estimează că aceste fântâni au costat aproximativ 40 de milioane de dolari.

Fântâna Magică din Montjuic (Barcelona) este o fântână construită de peste 3.000 de muncitori. Primul spectacol a avut loc pe 19 mai 1929. Arhitectura, coloana sonoră şi jocurile de lumini o fac să fie specială. Muzica este clasică, de film şi modernă, cum ar fi The Godfather, The Lord of the Rings, Gladiator, dar şi melodii cântate de Freddie Mercury si Montserrat Caballé.

Fântâna Barcă din Valencia (Spania) este o altă fântână ingenios concepută. Poate nu este la fel de spectaculoasă ca cele amintite anterior, dar cu siguranţă captează atenţia. Prin modul în care a fost construită, fântâna creează iluzia unei bărci cu pânză. Un design simplu, dar extrem de atractiv pentru ochii privitorilor.