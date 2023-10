Dracula Fest Film, de Halloween, la Brașov. Programul de la Festivalul de Film Fantastic

Peste 3.000 de producții din aproape 140 de țări pot fi urmărite la Festivalul de Film Fantastic de la Brașov. Evenimentul debutează cu producţia soft horror „Five Nights at Freddy’s”

Filmul nu putea lipsi din rândul evenimentelor prin care se sărbătorește Halloween. La Brașov, din 25 până în 29 octombrie 2023, se desfășoară a XI-a ediție a Dracula Film Festival, eveniment care reunește artiști, scriitori și jucători de roluri fantastice, cu care amatorii genului Fantasy pot interacționa la Cinema Astra.

„Cu siguranță, cea mai importantă noutate a festivalului este Fantasy Con, pe principiul întâlnirilor fanilor cu carte, jocuri video, benzi desenate, spațiu de întâlnire și interacțiune care se va consuma complementar cu festivalul al cărui obiect și subiect este filmul în sine”, a explicat Ioan Big, directorul festivalului.

Peste 3.000 de producții din aproape 140 de țări vor fi prezentate la festivalul de la Brașov, iar producția soft horror „Five Nights at Freddy’s” va fi proiectată în deschiderea din 25 octombrie. Invitați de onoare ai festivalului sunt celebri cineaști Enzo Castellari și Sergio Martino, care vor interacționa cu publicul într-o sesiune de întrebări și răspunsuri.

La Congresul Internațional „Dracula, Children of the Night” vor fi conferințe publice susţinute de către cei mai importanţi experţi universitari de pe glob în domeniul „Gothic and Vampire Studies”.

Două cine-concerte de excepţie, care omagiază clasicele Dracula (1931) şi, respectiv, Faust (1926), vor întregi festivalul cu partea muzicală, prin aportul creativ celor doi muzicieni de factură foarte diferită: Massimo Zamboni, unul dintre părinţii Punk-ului şi Alternative-Rock-ului italian, şi Murcof, reputatul artist mexican de muzică electronică.

„Anul acesta am avut un record în ce privește numărul de filme înscrise în competiție. În competiția de lung-metraj au rămas cele zece finaliste care se vor bate pentru Dracula Trophy, trofeu ce va fi înmânat unui film ales de un juriu internațional prezidat de cineasta franceză Aurelia Mengin, fondatoarea festivalului de film fantastic Meme Pas Peure”, a mai precizat Ioan Big.

Toate cele 10 filme din competiția de lungmetraj, dar și filmele selectate la categoria de scurtmetraj, vor putea fi vizionate la Cinema Modern și Cinema Astra, cu intrarea gratuită, în perioada 25-29 octombrie 2023.