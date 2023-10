Crucea Roșie ajută familiile să se regăsească. Refugiați din Ucraina, reuniți de voluntarii de la Brașov

Ca urmare a războiului, tot mai mulți membri ai aceleiași familii pierd legătura între ei. Crucea Roșie Română dispune de un serviciu care îi poate ajuta să se regăsească

Crucea Roșie are un serviciu de care foarte puțină lume știe, deși acesta funcționează de mulți ani. După ce Federația Rusă a invadat Ucraina, acest serviciu a devenit mai cunoscut, deoarece a ajutat un număr mare de persoane. Chiar și așa, numărul celor care au auzit de acest serviciu este destul de mic, însă bucuria pe care o poate aduce este de neprețuit.

„Serviciul de restabilire a legăturilor familiale este oferit de Crucea Roșie Română ca parte a mișcărilor internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie și noi ne ocupăm, în principal, de a găsi persoanele care au fost date dispărute de către membrii de familie, de a încerca să reunim familiile care au fost dispersate ca urmare a anumitor situații și de a încerca să punem în contact acești membri de familie”, a explicat Cristea Rău, responsabilul Serviciului de restabilire a legăturilor familiale Crucea Roșie Brașov.

Din iunie, anul trecut, de când serviciul funcționează și la Brașov, voluntarii s-au confruntat cu nu mai puțin de 22 de cazuri în care refugiați ucraineni au pierdut contactul cu familia și au cerut ajutor. Momentul regăsirii este unul de mare bucurie, însă există și cazuri triste, în care solicitanții află despre cei dragi că au căzut victime în război.

„Sunt din orașul Herson. Legătura cu soțul o țineam o dată pe săptămână. Apoi,conexiunea a fost întreruptă când barajul de la centrala hidroelectrică de la Kakhovska a explodat. Au fost inundații, casele au fost grav avariate. Soțul meu a murit. Era în casă, apa s-a ridicat până la primul etaj, s-a inundat și al doilea etaj și casa s-a prăbușit. A stat acolo două luni. Apoi, Ministerul rus de urgențe i-a găsit corpul neînsuflețit, la insistența vecinilor nostri, dar apoi am pierdut contactul și cu ei, cu totul. Ei bine, acum așteptăm”, a spus Galina, una dintre ucrainencele care au apelat la ajutorul serviciului oferit de Crucea Roșie.

Un pastor din regiunea în care conflictul se derula încă din 2014, la granița cu Rusia, avea un copil cu dizabilități. El a văzut că, după împlinirea vârstei de 18 ani, pentru aceștia totul devine foarte dificil, astfel că a decis să adopte alți patru copii cu dizabilități, pe care să-i ajute. I-a crescut, aceștia au devenit majori, dar a izbucnit războiul și nu a reușit să îi ia cu el, în România, în momentul în care a părăsit țara. Unul dintre cei doi copii ai pastorului se descurcă destul de bine singur, dar celălalt are nevoie de ajutor permanent. Cu acesta a pierdut orice legătură.

„Până la un anumit punct, am avut conexiunea, dar apoi a dispărut. Probabil că i-a fost luat telefonul, i-a fost distrusă cartela SIM, i-a fost distrus contul prin care am ținut legătura și nu am mai avut informații despre el, până când prietena noastră din America ne-a vizitat aici, în România și am aflat că Alexandru era în viață, sănătos. El este în viață și ne-am bucurat foarte mult să-l vadă și am avut speranța că îl putem contacta și comunica cu el, dar nu am avut încă o astfel de oportunitate", a povestit ucraineanul refugiat la Săcele.

Cei care au o persoană dragă despre care nu mai știu nimic pot apela la acest serviciu al Crucii Roșii, iar dacă persoana respectivă este găsită, membrii de familie vor fi puși în contact.