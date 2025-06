Sebastian Burduja: „PNL nu mai poate fi un partid închis în jocuri de culise. Avem o șansă istorică”

PNL nu mai poate fi un partid închis în jocuri de culise sau în reflexe vechi, spune liberalul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, care a subliniat sâmbătă, 20 iunie, că „meritocrația” ar trebui să fie cuvântul de ordine.

„Astăzi, la Consiliul Național al Partidului Național Liberal, am vorbit mai puțin despre alegeri interne, celebrul “festival al democrației” și mult mai mult despre adevăr. Trăim vremuri grele. Oamenii sunt obosiți de vorbe frumoase și de promisiuni care nu se împlinesc. Încrederea în lumea politică e la un nivel minim, iar măsurile grele pe care trebuie să le luăm ca stat și ca societatea vor pune la încercare tot ce avem mai valoros: răbdarea, solidaritatea și speranța”, a scris liberalul într-o postare pe Facebook.

„România pe bune începe cu partide pe bune”

Burduja vorbește despre un moment de sinceritate colectivă la Consiliul Național al PNL:

„În fața acestei realități, PNL nu mai poate fi un partid închis în jocuri de culise sau în reflexe vechi. Trebuie să devenim cu adevărat un loc al oamenilor cinstiți, competenți, al celor care au demonstrat ceva prin muncă și prin rezultate. Cuvântul de ordine trebuie să fie meritocrație. În democrație, România pe bune începe cu partide pe bune. Eu am intrat în politică fiind convins că serviciul public are sens numai dacă ești sincer cu oamenii. Astăzi am avut un moment de sinceritate colectivă. Ne-am întrebat, fără menajamente, cine suntem, ce răspundere purtăm pentru trecut, prezent și viitor, și ce vrem să lăsăm în urmă”.

Tinerii privesc cu neîncredere spre scena publică, remarcă fostul ministru.

„Am vorbit despre reguli bune, care crează comportamente corecte, și despre nevoia de a încuraja performanța reală. Despre curajul de a aduce oameni noi, profesioniști, și despre obligația noastră de a crea un mediu în care competența să fie respectată. Pentru mine, ca parte a unei noi generații, asta e esențial. Tinerii privesc deja cu neîncredere spre arena publică și ne întreabă, pe bună dreptate, dacă merită să se implice. Dacă nu schimbăm profund felul în care funcționăm — dacă nu punem adevărul și rezultatele înaintea jocurilor mărunte — riscăm să pierdem nu doar voturi pentru Partidul Național Liberal, ci însuși viitorul țării noastre”, spune liberalul.

„Ilie Bolojan este un lider care spune adevărul. PNL are o șansă istorică”

Sebastian Burduja subliniază că „următorii ani sunt decisivi”

„Ilie Bolojan pentru că a demonstrat că poate administra treburile publice corect, simplu și eficient. Este un lider care spune adevărul, chiar și atunci când doare, și care respectă banul public și munca oamenilor. Viitorul PNL nu va fi hotărât de sondaje sau discursuri frumoase. Va fi hotărât de puterea noastră de a livra rezultate reale, de curajul de a spune lucrurilor pe nume și de capacitatea noastră de a atrage și de a păstra alături oameni valoroși. Astăzi, mai mult decât oricând, PNL are o șansă istorică. O șansă să arate că poate fi din nou partidul reformei adevărate, cu rădăcini în valori și tradiții, al celor care nu fug de greutăți, ci și le asumă. Rămânem aici, ne asumăm și construim. Pentru că adevărul, caracterul și rezultatele — acestea sunt cele care ne vor ține cu fruntea sus”, încheie Burduja.

Amintim că, vineri, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a reacționat față de acuzațiile potrivit cărora ar fi tolera șefi incompatibili din Energie (motiv pentru care Comisia Europeană a suspendat plata unor sume din PNRR) spunând că acești șefi sunt deja revocați din funcții, iar legea a fost deja modificată.