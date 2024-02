Cascadorie involuntară a unui șofer, pe DN1. Mașina a rămas sprijinită de un stâlp

O mașină a rămas sprijinită de un stâlp, cu partea din spate în sus și cu capota în pământ, în urma unui accident rutier petrecut în satul Beclean, de lângă Făgăraș (Brașov).

O cascadorie involuntară, greu de realizat, a reușit un șofer care se deplasa prin localitatea brașoveană Beclean, din apropierea municipiului Făgăraș.

Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp, numai că, așa cum se poate vedea din fotografie, mașina a rămas într-o poziție extrem de neobișnuită.

Capota autoturismului s-a înfipt în locul în care ieșea stâlpul din pământ, iar mașina a rămas cu partea din spate în sus și cu fața în pământ.

„ În urmă cu puțin timp, pe DN1, în zona localității Beclean, a avut loc cu un accident de circulație, în zona localității Beclean. În accident a fost implicat un autoturism, care ar fi ieșit în afara părții carosabile și a lovit un stâlp, ca urmare a pierderii controlului asupra direcției de mers de către conducătorul acestuia. În urma incidentului, conducătorul autoturismului a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate”, a precizat agent șef principal Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

La locul accidentului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș, iar circulația s-a desfășurat fără restricții.

După poziția în care a rămas mașina este evident că șoferul apăsase prea tare pedala de accelerație, astfel că autovehiculul a lovit stâlpul atât de puternic, încât l-a rupt, l-a scos din pământ și l-a deplasat.

Toate acestea s-au petrecut în localitate, unde limita de viteză de de 50 de kilometri pe oră.

În județul Brașov sunt mai multe zone cunoscute pentru numărul mare de accidente rutiere care se produc.

DN 13 are zonele Feldioara, Pădurea Bogății și Fișer-Bunești, DN 11 are zona Lunca Câlnicului, iar DN 1 are zona Perșani și localitățile din jurul Făgărașului, unde s-a produs și accidentul de marți, 13 februarie 2024.

Poliția Brașov recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență în condus și să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum.