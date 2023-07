Brașovenii și turiștii, încântați de Târgul de carte Gaudeamus de la Brașov

Ediția din acest an a Târgului de carte Gaudeamus Brașov a atras foarte multă lume la standurile din Piața Sfatului. Vizitatorii au apreciat oferta de carte și felul în care este prezentată.

Chiar dacă ziua de sâmbătă nu a început sub cele mai bune auspicii în Piața Sfatului din Brașov - din punct de vedere al vremii - treptat, ploaia s-a oprit, iar, apoi, norii s-au risipit. În aceste condiții, numărul celor veniți la Târgul de Carte Gaudeamus a fost foarte mare, mai ales că și oferta este una care vine în întâmpinarea tuturor gusturilor și buzunarelor.

„Am o bibliotecă bună acasă, dar am venit să mă mai uit, că sunt o groază de scriitori străini pe care nu-i cunoaștem și habar n-avem dacă sunt buni sau nu și atunci caut”, spune unul dintre vizitatorii târgului.

„Sunt din Pitești. Soțul meu joacă astăzi tenis de masă și eu îmi încălzesc sufletul cu Piața Sfatului. Din fericire, aici este târgul de carter, unde m-am delectat și mi-am luat tot ce i-a plăcut sufletului meu, iar deseară, la Teatrul Sică Alexandrescu este un Săptămâna Comediei, unde voi vedea un spectacol și se va termina cu bine”, spune o profesoară venită din Pitești.

„Mi se pare un târg tare frumos și bine organizat și cred că este o idee foarte bună să faci un târg de carte și să dai ocazia oamenilor ca, în timpul plimbării, să se piardă printre cărți și titluri. Eu sunt un iubitor de carte și m-am bucurat să mă plimb printre cărți”, a spus un brașovean care a trecut pragul târgului.

Anticariatul, una din atracțiile importante ale târgului

Târgul de carte Gaudeamus vine nu numai cu cele mai noi titluri și cărțile sau muzica la mare căutare. Organizatorii le oferă și nostalgicilor sau celor care caută titluri mai puțin tipărite în ultima vreme ori la prețuri mai avantajoase posibilitatea să se bucure de ceea ce-și doresc. Un anticariat, unde se găsesc și viniluri, este la dispoziția celor care ajung în Piața Sfatului în aceste zile.

„Am observat că se vând foarte bine cărțile în limba angleză, mai ales că aveți mulți turiști aici, în Brașov și am avut plăcerea de a cunoaște mulți dintre ei. Dat fiind că noi avem o secțiune de cărți la prețuri foarte mici, de 3 lei, am avut întâlnit foarte mulți oameni care au avut ocazia să-și amintească de cărți pe care le-au citit atunci când erau tineri sau în copilărie”, a spus reprezentantul anticariatului.

„Sunt foarte curioasă și foarte atrasă de viniluri – trebuie să recunosc că am fost surprinsă că am găsit aici, în spațiul de cărți vechi, și vinilurile. De fapt, putem să le asociem destul de repede, dacă e să ne gândim așa. Îmi plce foarte mult atmosfera aceasta puțin mai vintage, mai veche, care te reconectează cu niște lucruri care probabil că sunt ușor pierdute acum”, a spus una dintre vizitatoarele anticariatului.

Pe lângă cărți, cei care au trecut prin Piața Sfatului s-au arătat interesați și de muzică, de jocuri sau chiar de suveniruri legate de această ediție a târgului. Târgul de carte Gaudeamus, organizat de echipa Gaudeamus și Radio România Brașov FM, se desfășoară în Piața Sfatului din Brașov, între 5 și 9 iulie.