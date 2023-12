Un antreprenor român a dat lovitura cu piese la imprimante 3D. A început cu o firmă mică și acum are clienți în toată lumea

Un antreprenor de 37 de ani din Darabni, județul Botoșani, a reușit să transforme o firmă de apartament într-un jucător pe piața mondială în domeniul produselor executate cu imprimante 3D, producând pentru chinezi, americani, elvețieni sau japonezi. Acum, speră să realizeze și o mică fabrică.

Darabani este cel mai nordic oraș din România, aproape de malurile Prutului. Este o localitate destul de săracă și îndepărtată, din județul Botoșani, localnicii fiind nevoiți, de exemplu, să străbată aproape 80 de kilometri până în municipiul reședință de județ. Mulți localnici au ales să plece la muncă în străinătate din cauza lipsurilor, dar și a perspectivelor reduse, mai ales din anii 90 și începutul anilor 2000.

În pofida neajunsurilor, un tânăr din Darabani a reușit să pornească o afacere, în orașul natal, care începe să aibă un succes tot mai mare. Eusebiu Catrinescu (37 de ani) a fost mereu pasionat de tehnologie, mai ales de calculatoare și dispozitive asociate. Acum trei ani, și-a deschis o firmă cu obiecte și componente realizate la imprimantele 3D, iar rezultatele sunt uimitoare.

De la o firmă de apartament cu mărturii pentru nuntă la comenzi în toată lumea

Povestea afacerii lui Eusebiu a pornit odată cu nevoia de a face niște mărturii mai speciale pentru propria nuntă. Fiind pasionat de tehnologie, le-a făcut la imprimanta 3 D. De atunci a început să printeze diferite obiecte pe care a încercat să le comercializeze. Evident, deja își deschisese o firmă, care opera cu o singură imprimantă 3 D. Lucrurile se mișcau destul de greu, iar clienții erau puțini.

„La început, nu prea găseam comenzi. Erau cerute doar piese mici pentru diferite reparații. În plus, în România există ideea asta că produsul la imprimanta 3D este doar o piesă din plastic. Dar ea este făcută strat cu strat, exact după dimensiunile și formele cerute de client”, mărturisește tânărul antreprenor.

Succesul a venit după ce Eusebiu Catrinescu a descoperit o platformă online unde producătorii puteau găsi mult mai ușor clienți din toată lumea.

„Am căutat și am găsit această platformă care aduce împreună cererea cu oferta. Este la nivel mondial. Din acel moment, am început să am comenzi din toată lumea”, spune Eusebiu.

Piese pentru clienți din China, Elveția, SUA și Marea Britanie

Pentru a face față noii realități, Eusebiu Catrinescu a investit tot ce a obținut din producție în noi imprimante. Astăzi are 17 imprimante 3 D, dintre care două de mare finețe, capabile să producă piese până la dimensiunea de 360 de milimetri. În plus, una dintre imprimante imprimă rășina. Odată cu extinderea producției, tânărul a început să primească comenzi din toată lumea, inclusiv din Statele Unite ale Americii sau din Extremul Orient.

„În momentul de față, produc la nivel global. Sunt clienți din China, Japonia, SUA, Elveția și Marea Britanie”, spune Catrinescu.

Piesele executate sunt diverse, de la cele pentru industria auto și până la componente pentru calculatoare. Produce chiar și piese industriale, obiecte de uz casnic și piese vestimentare, precum cravate, dar și încălțăminte, curele sau rame de ochelari.

Momentan, are puțini angajați, dar speră să se extindă, mai ales că există destulă cerere.

„Vrem să extindem producția pe partea industrială”

În anul 2024, Eusebiu Catrinescu vrea să construiască o mică fabrică cu peste 20 de angajați. Evident, totul bazat pe produse cu imprimante 3 D. Totul va fi realizat prin reinvestirea câștigurilor.

„Vom începe demersurile pentru construirea unei fabrici la standarde europene, prin reinvestirea câștigurilor. În cinci ani aș vrea să producem piese 3 D din metal și să extindem producția pe partea industrială”, conchide Catrinescu.