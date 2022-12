Dilemă de musafir. Cum să refuzi mâncarea, politicos: o dai deoparte sau iei totuși o bucățică, deși îți va face rău?

Este binecunoscută ospitalitatea românească, iar în Maramureș, spre exemplu, nu poți merge într-o casă fără să fii invitat să deguști ceva. De regulă sunt bucate tradiționale, care sunt, în general, mai greu de digerat.

În satele din Maramureș, dacă mergi la Crăciun în casa unui om și refuzi mâncarea, se consideră că jignești gazda. Chiar dacă nu-ți place, trebuie să guști puțin, ca să nu se simtă ofensată.

„Nu știi cât îs de bune, sunt numai carne”, este modul devenit tradițional în care își laudă gazda sarmalele, în încercarea de a te convinge să guști măcar una.

„E friptură din porcul nostru, crescut de noi. E carne proaspătă, doar ce am tăiat porcul”, se mai folosește la invitația de a mânca o friptură.

„Doar un păhar de pălincă, pentru poftă de mâncare” sau „să nu transpiri”, se mai obișnuiește la oferirea unor băuturi alcoolice.

Însă unele persoane au interdicții medicale la unele alimente sau la alcool. În astfel de cazuri, codul bunelor maniere spune că poți refuza mâncarea elegant, motivând că ești deja sătul și mulțumind gazdei. Dacă, totuși, gazda insistă, poți să guști puțin, ca să nu se simtă ofensată.

Însă în unele cazuri medicale, cum este la diabetici de exemplu, să guști puțin dintr-o prăjitură cu zahăr poate echivala cu o dereglare a nivelului de glicemie, lucru pe care nimeni nu și-l dorește. Desigur, în funcție de stadiul bolii, efectul poate fi mai mult sau mai puțin grav.

Masa de Crăciun, prilej de îngrijorare

Nutriționiștii spun însă că, atunci când un anume fel de mâncare nu este potrivit pentru dieta noastră, tot ce trebuie să facem este să refuzăm mâncarea, chiar dacă trebuie să o facem la modul cel mai elegant.

„În zona Maramureșului, Crăciunul este specific pentru bucatele alese și tradițiile care se păstrează de la an la an. Însă masa de Crăciun a devenit și un prilej de îngrijorare pentru cei care se confruntă cu kilogramele în plus sau cu afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat, reflux gastroesofagian sau alte boli ale sistemului digestiv și care în această perioadă se pot confrunta cu hipertensiune, hiperglicemie, episoade de pirozis (arsuri la stomac), indigestii și colică biliară, în urma alimentației excesive, pline de sare, zahăr și grăsimi”, explică nutriționista Denisa Alb din Baia Mare.

Nutriționist: frecvența face diferența

În acest caz, ea recomandă un refuz elegant al unor alimente.

„Recomand, pe cât posibil, evitarea grăsimilor din carnea grasă, ouă umplute, mezeluri, brânzeturi grase și patiserie. Printre factorii perturbatori este și consumul de alcool, deoarece stimulează depozitele de grăsimi, deshidratează și crește apetitul. Frecvența face diferența. Consider că echilibrul este cheia succesului”, mai spune ea.

De asemenea, nutriționista mai recomandă să nu facem excese, să nu uităm de mesele regulate și o hidratare corespunzătoare, precum și activitatea fizică.

„Controlați porțiile și dați organismului timp să digere alimentele pe care le-ați consumat, evitând astfel supraalimentarea. Apreciați ospitalitatea, dar alegeți doar ceea ce este potrivit pentru voi. Mâncați încet și bucurați-vă de ce aveti în farfurie și de companie. Păstrați-vă obiceiurile alimentare sănătoase și alegeți alimente care îi fac bine corpului vostru, care vă onorează sănătatea și papilele gustative”, conchide nutriționista Denisa Alb.

Psiholog: „Noi stabilim limitele“

Psihologul spune, de asemenea, că cel mai bine este să avem limite. „Vezi ce accepți și ce nu accepți, dacă știi că nu-ți face bine, urmezi un tratament sau ai o anumită boală”, spune psihologul clinician Dana Crișan.

„Întrebarea care se pune este: eu ce nevoi am? Îmi produc mie rău ca să-i fac altuia pe plac? Sau îmi impun propriile mele limite? Dacă știu că nu-mi fac bine sarmalele și cârnații sau alte mâncăruri greu de digerat sau care nu-mi fac bine, nu mă gândesc neapărat la considerentul politețe sau la ce i-ar face plăcere gazdei”, explică ea.

„Mă gândesc dacă eu am o boală precum diabet, o afecțiune cardiovasculară sau una de digestie – chiar dacă sunt tranzitorii – trebuie să am un set de limite. Mă distanțez, refuz politicos. Nu refuz categoric, dar țin cont de limitele mele”, mai explică ea.

Dacă potrivit anumitor valori sociale ar trebui să ne justificăm refuzul, nu e nimic greșit să o facem, mai arată ea. „Dar în familie în general se cunosc lucrurile acestea și atunci nu prea se insistă”, mai arată ea.