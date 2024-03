Mărturia unui om scăpat din ghearele ursului: „Am început să urlăm din toți plămânii“

Un bărbat a povestit cum, împreună cu doi prieteni, iubitori ai muntelui, au reușit să scape din ghearele ursului, după ce unul dintre ei a fost zgâriat la coapsă și mușcat de bocanc.

Băcăuanul Răzvan Constantin, din Dărmănești, care locuiește în Capitală, a povestit ce pățit duminică, 10 martie 2024, în Munții Nemira din județul Bacău. Postarea de pe Facebook a devenit virală, în câteva ore fiind distribuită de aproape o mie persoane.

„Vă scriu aceste rânduri răgușit deoarece astăzi am văzut ursul si nu doar atât... Vreau să împărtășesc cu voi această întâmplare ghinionistă, dar și norocoasă în același timp, în speranța că se vor învăța câteva chestii vitale de aici”, spune Răzvan Constantin.

„Prin sălbăticia Munților Nemira, trei entuziaști ai drumețiilor pe trasee mai puțin umblate și nemarcate ne desfășuram activitatea într-o zi liniștită de duminică. Ne retrăgeam din muchia principală spre drumul forestier și am dat într-o zonă mai abruptă cu foarte mulți arbori doborâți, o zona preferată de animale sălbatice pentru a se adăposti. Urma să sărim o încrengătură, iar cel ce a trecut primul a avut ghinionul să dea fix peste Moș Martin, ce își făcea somnul de frumusețe la rădăcina unui arbore căzut“, povestește Răzvan.

El relatează cum, trezindu-se speriat, primul instinct al ursului a fost să atace.

„Colegul s-a lăsat pe spate, ursul a dat cu laba peste copsa iar apoi l-a prins de bocanc si îl trăgea. Noi fiind in spatele lui am început să urlăm din toți plămânii și să ridicăm mâinile, iar cel atacat continua să lovească ursul cu piciorul peste cap, apoi a fugit în câteva secunde spre norocul nostru. Totul s-a încheiat cu pantalonii rupți si o zgârietură pe coapsă, un bocanc perforat și câteva urme de colți in laba piciorului, plus o vizită la spital“, spune Răzvan Constantin.

Bărbatul analizează apoi cum s-a procedat și care a fost greșeala.

„Acum să analizăm unde a fost greșeala principală: deși știam că e o zonă frecventată de urși, nu am făcut suficientă gălăgie, doar am vorbit între noi, dar pare ca nu a fost de ajuns. Dacă ne-ar fi simțit prezența, ursul s-ar fi îndepărtat asa cum s-a întâmplat la toate întâlnirile de până acum. În acest caz, spray-ul de urs a fost inutil fiind pus la rucsac, iar dacă ar fi fost undeva mai la îndemână, tot la fel de inutil ar fi fost, deoarece totul s-a întâmplat în câteva secunde”, concluzionează băcăuanul.

Recomandările pe care le dă iubitorilor de drumeții

Răzvan Constantin vine și cu recomandări pentru cei care merg pe munte. Sperietura trasă și experiența l-au făcut să sintetizeze pentru iubitorii de drumeții un set de reguli:

„Ce ar fi de învățat de aici:

- Să aveți la voi un fluier, petarde, spray de urs.

- Nu mergeți singuri pe trasee sălbatice, nu știu cum s-ar fi terminat totul dacă colegul era singur la întâlnirea cu ursul.

- Evitați încrengăturile, zonele cu vegetație deasă si zonele unde ar putea avea bârlog. Dacă chiar nu le puteți evita, faceți multă gălăgie înainte de a vă apropia, stați cât mai grupați și țineți spray-ul in mână cu siguranța scoasă.

- În cazul in care ursul nu vă vede, îndepărtați-vă ușor fără a atrage atenția.

- Dacă ursul vă vede, păstrați-vă calmul, nu aruncați cu obiecte si nu întoarceți spatele să fugiți. Nu priviți ursul direct în ochi, deoarece se interpretează ca un semn de agresivitate. Dacă el continuă să vină spre voi, lăsați rucsacul și continuați să vă îndepărtați cu fața spre el, va fi interesat de mâncarea din el.

- În cazul unul atac fulger, cum a fost și acesta, cel mai important e să țipați din toți plămânii și să loviți ursul cu ce vă vine la mână, de preferat în zona ochilor și nasului.

- În urma acestor întâmplări nu ar trebui sa ne descurajăm de a mai face activități în natură, ci doar să fim mai prudenți și să înțelegem ca noi suntem intrușii în habitatul lor“, conchide Răzvan Constantin.