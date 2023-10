Ziua în care avocații nu au intrat în instanță. Se întâmplă în județul cu termenele de judecată respectate

Peste 350 de avocați arădeni nu au intrat, miercuri, 4 octombrie 2023, în sălile de judecată. Spre deosebire de alte județe, Aradul stă cel mai bine din țară la respectarea termenelor de judecată.

Într-o acțiune denumită „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există“, avocații arădeni au semnalat principalele probleme din sistem. Acestea sunt cele legate de taxa de timbru, sume considerate exorbitante, și cele legate de neplata avocaților din oficiu.

„În Arad stăm mai bine decât ceilalți colegi din țară. Nu înseamnă că totul este perfect. Sunt probleme, care nu țin de autoritățile locale, de conducerea Baroului din Arad, de conducerea Tribunalului Arad, de parchetele locale. Vrem, nu vrem, ajungem să vorbim și despre bani. Noi facem și un serviciu public. Orice persoană, orice arestat care nu are posibilități financiare, dar statul conisderă că are nevoie de un avocat din oficiu beneficiază de asistență gratuită, pe onorarii care sunt modicie față de ce se plătește pe o piață concurențială. În momentul în care nici măcar acele onorarii nu sunt plătite există o nemulțumire clară și justificată a colegilor noștri”, a declarat avocatul Andrei Ioniță, decan al Baroului Arad.

Sunt întârzieri de bani și din luna aprilie, iar suma de la Parchet se ridică la o sută zece mii lei vechi.

Mai exact, barourile membre și întregul corp al avocaților (inclusiv cei peste 380 de avocați din Baroul Arad) și-au dedicat miercuri, 4 octombrie 2023, activitatea analizei celor mai acute provocări la adresa înfăptuirii actului de justiție, din perspectiva profesiei și a justițiabililor, provocări care afectează deopotrivă și celelalte categorii de profesioniști din domeniu.

A fost o zi dedicată comunicării problemelor cu care se confruntă avocatura în particular, dar și justiția în general, în care avocații NU au intrat în sălile de judecată, cu excepția procedurilor urgente.

„Finalitatea urmărită a fost aceea de a sesiza aceste «vulnerabilități» factorilor decizionali, în vederea identificării soluțiilor optime, altminteri, vulnerabilitățile potențiale urmând a se transforma, în mod previzibil, în tot atâția factori de dezechilibru sistemic, cu afectarea tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție și, în principal, a justițiabililor. În cadrul mesei rotunde organizată la sediul Baroului Arad, am expus conducerii Tribunalului Arad sau Judecătoriei Arad principalele probleme cu care se confruntă avocații care-și desfășoară activitatea la instanțele din județ”, a mai declarat av. Andrei Ioniță, decan al Baroului Arad.

Acesta a mai declarat că referitor la problema termenelor de judecată și rezonabilitatea duratei procesului, raportat la recomandările CSM, s-au primit asigurări că activitatea instanțelor arădene va fi și pe mai departe organizată de maniera respectării dreptului la un proces echitabil din perspectiva duratei procesului.

„Problematica subfinanțării bugetelor de cheltuieli cu sumele necesare serviciilor asigurate de apărătorii desemnați din oficiu, face obiectul preocupării conducerilor instanțelor, cât și a Baroului Arad. Am căzut de acord asupra necesității de actualizare a legislației în materia taxelor judiciare de timbru, cu finalitatea racordării acesteia la realitățile curente. Sub aspectul problemelor de organizare a ședințelor de judecată, aspectele expuse de conducerea Baroului Arad urmează a fi analizate de conducerea celor două instanțe, în vederea optimizării desfășurării proceselor. Am trecut în revistă, pe lângă vulnerabilitățile expuse și numeroasele aspecte pozitive ale conlucrării dintre cele două instituții, atât în privința digitalizării/ informatizării procesului judiciar, cât și referitor la deschiderea constantă spre dialog înspre orice aspecte sesizate de-a lungul timpului de către corpul profesional al avocaților”, mai adaugă avocatul Andrei Ioniță.

Alături de decanul Baroului Arad la conferința de presă organizată cu acestă ocazia au mai participat: avocat Amalia Pascal, și avocat Diana Chițoi, membre în consiliul Baroului și avocatul Florin Buzeșan, prodecan al Baroului.

Legat de taxele judiciare de timbru avocații mai adaugă că: „am sesizat în repetate rânduri atât organelor profesiei (UNBR) cât și ordonatorilor de credite (Tribunalul Arad/ Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad), necesitatea de a solicita ordonatorilor principali ca, la constituirea bugetelor anuale, să se țină cont de asigurarea fondurilor necesare acoperirii onorariilor pentru prestarea serviciilor anteenunțate, conform estimărilor anuale și multianuale pe care le punem la dispoziția partenerilor instituționali în fiecare ciclu bugetar”.

Cât se plătește

Avem și un exemplu concret: într-un partaj al bunurilor soților la divorț, unde masa partajabilă se compune dintr-un apartament de 2-3 camere cu valoarea medie - 100.000 euro și un teren de 500 mp cu valoarea medie 50.000 de euro, taxa datorată de justițiabil va fi de 5% din 150.000 euro, adică 7.500 euro, mai exact echivalentul a 8,72 salarii medii nete pe economie în România.