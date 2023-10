Protest al avocaților în întreaga țară. Apărătorii nu se prezintă astăzi în sălile de judecată

Avocații din toată țara protestează miercuri, 4 octombrie, cu privire la măsurile fiscale implementate și referitor la probleme din sistemul de justiție, potrivit avocatului Cuculis Adrian. Apărătorii nu vor intra astăzi în sălile de judecată.

„Este declarata ziua la nivel national fara avocati. Da dragii mei, protestam tot corpul profesional al avocatilor cu privire la masurile fiscale implementate si cu privire la profundele probleme pe care voi nu le stiti insa noi le avem, cu sistemul de justitie din care facem parte”, a anunțat avocatul Cuculis Adrian, într-o postare pe Facebook.

Avocatul a punctat că apărătorii au ajuns la capătul răbdării și nu mai tolerează modalitatea de lucru cu anumite instanțe, parchete și poliția judiciară.

„Avocatul are rolul de a se ocupe in asa fel incat oricare ar fi clientul sau acesta sa nu simta imixtiunile si greutatile sistemului ,atunci cand intra in contact cu sistemul judiciar, insa noi avocatii am ajuns la capatul rabdarii si nu mai toleram modalitatea de lucru cu anumite instante si parchete cat si cu politia judiciara si am decis ca atare ca pe 04.10.2023 niciun avocat nu se va prezenta la instantele de judecata ori parchete”, a precizat acesta.

Adrian Cuculis a salutat și deciziile mai multor instanțe din România care au anunțat că își vor suspenda activitatea ca semn de solidaritate cu corpul profesional al avocaților: „Fac un apel catre colegii procurori si judecatori sa dea dovada de aceeasi solidaritate”.

De asemenea, și Aurel Ciobanu, noul decan al Baroului București, a precizat că „astăzi este o zi în care atragem atenția asupra profesiei noastre”.

„Astăzi este o zi in care atragem atenția asupra profesiei noastre. Este o zi in care arătam ca fără avocat nu există justiție”, a subliniat Aurel Ciobanu, într-o postare pe Facebook.