Transalpina Aradului, de văzut în România. Străbate peisaje uimitor de frumoase FOTO

România turistică și-a adăugat încă un punct pe hartă. Este vorba despre Transalpina Aradului, șoseaua care are imagini de vis. Autoritățile locale speră că vor atrage investitorii din turism prin realizarea acestui proiect.

Drumul, care acum s-a recepționat și-a căpătat renumele de „Transalpina Aradului“, datorită spectaculozității sale, a peisajelor încântătoare pe care le străbate și a curbelor sale care amintesc de „Marea Transalpina”, cum a fost denumită șoseaua din Munții Parâng. Este un drum construit practic de la zero, lungimea tronsonului fiind de 11,3 kilometri.

Consiliul Județean Arad a recepționat joi, 26 octombrie 2023, lucrările la drumul Dieci-Dezna. Lungimea tronsonului este de 11,3 kilometri, iar valoarea lucrării este de 24.214.451 lei (221.050 lei contribuția CJA). Drumul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

„Așa cum am promis, e gata «Transalpina» Aradului. Am finalizat drumul Dieci-Dezna. Astăzi (n.r. joi, 26 octombrie 2023) am început recepția drumului în lungime de 11,3 km, asfaltat pentru prima oară în existența sa. Drumul, o lucrare a Consiliului Județean Arad, face legătura între DN 7 și Munţii Codru Moma, pe varianta Juliţa-Mădrigeşti-Gurahonţ-Dieci-Dezna-Moneasa. Odată cu acest tronson, am modernizat toate drumurile județene din zona Sebiș și Gurahonț!”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Potențial de atragere a investitorilor

Modernizarea drumului aduce nu doar confort rutier localnicilor, ci și un potențial de atragere a investitorilor, în special ai celor din turism, datorită peisajului natural extraordinar.

„Și acest drum face parte din proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere județene asumat de către actuala conducere a Consiliului Județean. Până în prezent, în șapte ani, s-au modernizat sau sunt în curs de modernizare (cu finanțarea asigurată) peste 850 de km de drum”, mai spune președintele Consiliului Județean Arad.

Firma care a câștigat licitația și a construit acest drum de la zero este INTECO HOLDING.