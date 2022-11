Stare de urgență în Arad: gunoi neridicat de câteva săptămâni în 16 localități din județ

Situație de urgență în zona Sebiș-Moneasa din județul Arad. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat că deșeurile nu au fost ridicate la nivelul a 16 primării, în zona Sebiş-Moneasa.

Deşeurile nu au mai fost ridicate de operatorul de salubritate contractat de câteva săptămâni, iar primarii descriu situaţia ca un pericol pentru sănătatea publică şi reclamă munţi de gunoaie pe domeniul public, informează Agerpress.

Prefectura Arad a anunțat joi, 10 noiembrie, că a fost înştiinţată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor (ADI-SIGD) Arad şi de Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu privind situaţia din Zona IV a judeţului, unde operatorul nu ridică deşeurile de pe străzi şi de la gospodării conform graficului.

Prin Hotărârea CJSU Arad, ADI-SIGD Arad este abilitată să dispună măsuri legale în regim de urgenţă, pentru asigurarea continuităţii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona IV, prin delegarea temporară către un operator autorizat, până la desemnarea unui alt operator printr-o procedură de achiziţii publice.

În orașul Sebiș de cel puțin trei săptămâni nu au fost ridicate deșeurile.

„Aveam contract cu un operator de doi ani deja, dar tot probleme şi derapaje am avut. Pentru că s-a ajuns la o situaţie insuportabilă, cu risc mare pentru sănătatea publică, recent am avut o întâlnire cu toţi primarii din Zona IV de salubritate a judeţului şi am decis demarăm procedura de reziliere a contractului şi găsirea unei alte firme. În acest moment, oraşul Sebiş arată greu de descris în cuvinte, cu munţi de gunoaie între blocuri”, a spus Cristian Feieş, citat de Agerpres.

Primăriile trebuie să ia măsuri în vederea evitării unor situaţii care să afecteze starea de sănătate a populaţiei şi poluarea excesivă a mediului, prin transportul deşeurilor colectate prin mijloace proprii la Staţia de transfer Sebiş.

O problemă similară a existata și în zona 2 a județului. Având în vedere nemulțumirile legate de serviciile societății care se ocupă de salubrizare, respectiv colectare de deșeuri, SC Consult Soc Centrum, ADISIG Arad a reziliat contractul cu operatorul în 25 octombrie 2022.