Povestea taximetristului de 72 de ani care ajută oamenii fără posibilități. A adoptat o fetiță după ce i-a murit un fiu

Un taximetrist din județul Arad, care în urmă cu mulți ani și-a pierdut fiul în trafic, în autoturismul în care făcea taxi, ajută oamenii în nevoie. Vasile Gheorghiu sare în ajutorul acestora chiar dacă trebuie să străbată sute de kilometri.

Astfel, persoanele din Arad care doresc să meargă la medic atât în județ, cât și în alte zone ale țării pot să apeleze la el. Totodată, bărbatul merge prin țară și donează alimente persoanelor în nevoie.

Transportul îl face pentru persoanele care nu își permit un bilet de tren sau plata unui taxi. Deși va împlini peste patru zile 72 de ani, arădeanul este în putere și un exemplu pentru mulți, fiind de admirat faptul că încă e dispus să îi ajute pe alții.

„Aduc la cunoștința persoanelor cu posibilități financiare limitate din oraș și din comunele aflate la o distanță de 50 de kilometri pe sens, care doresc să meargă la medic sau la instituțiile publice locale și nu-și pot permite plata unui taxi sau contravaloarea unui bilet de tren sau autobuz, că le pot ajuta. M-am gândit să ofer în continuare curse gratuite cu taxiul meu, de luni-vineri inclusiv în intervalul orar 9.00-15.00”, este mesajul lui Vasile Gheorghiu.

El va transporta oamenii și în alte județe: „Cei care aveți programări la clinici din Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și din cauza problemelor de sănătate nu puteți apela la tren sau microbuz vă ofer transport cu condiția de a achita doar combustibilul consumat și în cazuri excepționale la o persoană pe lună îl suport eu”.

„Așa sunt format eu, nu pot trece nepăsător pe lângă drama unui om”

Vasile Gheorghiu oferă astfel de transporturi de câțiva ani, iar numărul său de telefon (0744 787519) a devenit public. A ajutat oamenii inclusiv pe perioada pandemiei.

„Așa sunt format eu, nu pot trece nepăsător pe lângă drama unui om, indiferent că îl cunosc sau nu, ba dimpotrivă sunt mai împlinit când ajut pe cineva fără să-l fi cunoscut”, mai mărturisește bărbatul.

Pentru a nu fi discuții, acesta s-a hotărât să ajute oamenii din județe mai îndepărtate, ca să nu spună lumea că o face pentru imagine, el fiind consilier local din anul 2008.

„În afară de acțiunile cu taxiul, toate deși este și obositor și costisitor le fac cât mai departe de Arad pentru a nu se interpreta că sunt făcute cu vreun interes, la începuturi făceam în comună și în împrejurimi. A încercat cineva să spună că le fac pentru voturi. De atunci preferă să plec mai departe. De exemplu, anul acesta am fost, în Săptămâna Mare, în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea, cu alimente și cozonac. La începutul anului tot în Vrancea, în comuna Paulești cu alimente. Am făcut o troiță la comandă realizată de un sculptor din comuna Păulești, Vrancea. Tudorache Vasile se numește și mi-a cerut 1.000 lei pe ea. O voi dona unei biserici. Acum lucrez la o acțiune tot așa în Vrancea”, mai adaugă Vasile.

Niciodată nu a spus nu dacă a putut fi de ajutor. Chiar zilele trecute a fost sunat din Arad de o doamnă pentru un cărucior pentru persoane care nu se deplasează.

„Am o colaborare permanentă cu UPU Arad, iar când au persoane vulnerabile care trebuie să meargă acasă și nu au posibilități financiare sunt solicitat. Am dus persoane la Milova, Țipari Vinga. Anul trecut în martie am inițiat o acțiune și m-am deplasat la Vama Siret pentru refugiații ucraineni, fiind ajutat de câțiva colegi taximetriști, de Mirel Talpeș și Arpi Nistor”, mai mărturisește arădeanul.

Primește mesaje de mulțumire

Oamenii care primesc ajutor de la Vasile îi mulțumesc și îi trimit mesaje: „Bună seara, domnule Vasile, mă scuzați de deranj, dar vreau să vă mulțumesc pentru că datorită dumneavoastră am putut să cumpăr alimente. Dumnezeu să vă dea sănătate și numai bine dumneavoastră și familiei dumneavoastră”.

Viața zguduită de moartea fiului

Arădeanul ajută cu alimente, transportă oamenii fără posobilități, deși viața lui nu a fost una ușoară, fiind zguduită puternic de moartea fiului său.

Vasile este pensionar, are o afacere de transport persoane în regim taxi şi un magazin alimentar în Utviniş (judeţul Arad).

Arădeanul este căsătorit şi a avut trei copii, dar unul dintre ei a murit, într-un accident de maşină, chiar în autoturismul cu care făcea taximetrie. I-au mai rămas două fete, însă a mai adoptat una.

În anul 2009, din comunitate de la el (Şimand) a plecat o femeie în Cehia care avea o fetiţă de doi ani jumate, femeia în scurt timp a fost omorâtă şi, cum nu avea cine să se ocupe de ea, provenind dintr-o familie dezorganizată, s-a ocupat Vasile Gheorghiu de repatrierea ei din Cehia şi de înmormântare. Ulterior, a decis să ia fetiţa femeii în plasament, el fiind pe atunci consilier local la Ziamndu Nou.

Acum ne spune că cea mai mare noutate este că Ana, fetița pe care o crește de la trei ani, este o domnișoară cuminte și silitoare.

„Făcând o retrospectivă a ultimilor 14 ani pot spune că dacă ar fi să mor mâine aș muri împlinit. A meritat tot chinul, sunt un părinte fericit”, încheie Vasile Gheorghiu.