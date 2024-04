Maestrul de arte marțiale fără o mână, unic în lume, și pasiunea lui pentru istorie. Ce premieră a stabilit în România

Luptătorul fără o mână, așa cum este cunoscut Valentin Vasile Macsim din Arad și-a deschis un chioșc istoric, singurul de acest gen din România, în care are expuse diferite colecții de obiecte cu relevanță istorică.

Unele dintre colecții nu sunt de vânare, doar de admirat. Acesta a dorit să aducă istoria aproape de Păuliș, locul în care s-au dat multe lupte. Este omagiat și bunicul lui care a luptat cu calul din curte, în război. Are și o colecție de mașini românești și una din porțelan. Practic istoria noastră în machete de colecție, în acest magazin de la marginea drumului care duce spre Deva.

Chioșcul poartă denumirea de „Magazinul istoric «Luptătorul fără mână»”.

Specificăm că propietarul Valentin Vasile Macsim a fost declarat (de maeștri de specialitate) singurul maestru de Arte Marţiale din lume fără o mână în stilul lui Bruce Lee şi maestru Wing Tsun Kung Fu.

La vârsta de 16 ani Vasile a suferit un grav accident la braţul drept şi a rămas fără o mână. La 17 ani s-a decis să se apuce de arte marţiale. De-a lungul anilor a luat diferite titluri de campion. Toate cupele și medaliile sunt și ele la loc de cinste în magazin.

Renumitul maestru de Arte Marțiale fără o mână este triplu Campion European și declarat antrenorul anului 2015.

Este cunoscut și de pe rețelele de socializare, deoarece s-a implicat în ajutorarea unor oameni sărmani. Cel mai mediatizat caz este cel a lui Ioan Beleiu din județul Alba care crește singur trei copii. Pe aceștia îi găsim uneori în fața magazinului Ziridava din Arad unde vând linguri din lemn. Valentin adună donații pentru a le construi o casă.

Valentin, căruia i se spune „luptătorul fără o mână” este activ și pe Tik Tok sub numele de Valentin_Campionul.

„De 8 ani vând articole militare. Dorința mea a fost dintodeauna să am un mic magazin. Am făcut acest lucru în memoria bunicului meu care a luptat în război cu calul lui de acasă. A stat prizonier 7 ani, în Rusia. După 7 ani a evadat și s-a reîntors în satul lui unde a trăit până în 1982 când m-am născut eu. Eu normal sunt născut în Iași, dar la vârsta de 3 luni am venit cu părinții în Arad, tatăl meu lucrând la Gara CFR. Îmi iubesc atât de mult orașul și nu aș pleca niciodata de aici. Aici am făcut performanță în sport, aici este echipa mea de suflet UTA ARAD unde de joacă nepotul meu Cristian Mihai. Aici s-a născut și fiul meu”, spune Valentin.

Acesta spune că el nu poate abandona istoria care ne definește. Pe fața magazinului a pus imagini cu bunicul din război. Pe lateral îl are pe Ștefan cel Mare. Pe cealaltă parte pe Vlad Tepeș și în fața are poze cu performanța lui, dar și o poză cu el la Monumentul Eroilor de la Păuliș.

În interior are imagini cu toți domnitorii români de seamă.

„Am pus și o colecție de machete de mașini românești în amintirea a ceea ce a fost țara nostră, dar și o parte din medaliile, cupele și trofeele câștigate. Doresc pe viitor ca localitățiile Sâmbăteni și Păuliș să fie mai cunoscute în țara nostră. Aștept tinerii și turiștii pentru care am pregătite și pliante. Așa putem readuce spiritul eroic, dar să și facem zona cunoscută. Pe Tik Tok am promovat magazinul din Sâmbăteni. Am peste 6 milioane vizualizari. Așa au ajuns să mă caute românii când se întorc în țară”, mai mărturisește Valentin.

În interiorul magazinului, Valentin are și o mică expoziție care include peste 200 de bibelouri românești.

Sală de Arte Marțiale

În luna aprilie Valentin va deschide și o sala de Arte Marțiale în Sâmbăteni ca să aducă și spiritul artelor în zonă.

„Vreau pe acesta cale să le mulțumesc pentru deschiderea sufletescă domnului primar Ioan Turcin și tuturor consilierilor locali care m-au sprijinit și au fost foarte deschiși în proiectul meu. În urmă cu doi ani stăteam în parcare, cu marfa pe jos, ca la Obor, dar acum mi-am îndeplinit visul. Sper pe viitor să transform Păulișul și Sâmbateniul într-un punct turistic național”, adaugă Valentin.

Bani pentru proteză

Maestrul luptător fără o mână mai are un vis. De 7 ani adună bani pentru o proteză ultrabionică. Cine dorește să-l ajute poate dona și la magazin în urma care se află acolo, dar și duminica la Obor, în Arad.

De asemenea, are și conturi deschise pentru donații:

RO38BTRLRONCRT0202634301

MACSIM VASILE VALENTIN . LEI

RO85BTRLEURCRT0202634301

MACSIM VASILE VALENTIN.EURO

COD ZWIFF: BTRLRO22