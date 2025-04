Marcel Ciolacu: Ion Iliescu nu are de ce să comenteze pentru că PSD nu are candidat la prezidențiale

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că Ion Iliescu cu siguranţă a făcut analiza situaţiei interne şi internaţionale şi nu ar avea ce comenta în situaţia actuală, respectiv primele alegeri prezidenţiale în care PSD nu are propriul candidat.

„Ion Iliescu este preşedintele care a strâns toate formaţiunile importante politice, inclusiv minorităţile naţionale şi au făcut pactul de la Snagov, care ne-a trimis în NATO”, crede actualul lider al social-democraţilor, adăugând că „Ion Iliescu a hotărât direcţia României, respectiv spre vest”. În plus, afirmă Ciolacu, „PSD-ul are un candidat în Crin Antonescu, împreună cu o coaliţie”.

Întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, difuzată sâmbătă, ce crede că spune Ion Iliescu, preşedintele de marcă al Partidului Social Democrat, de faptul că, pentru prima dată în istorie, PSD nu are un candidat propriu la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu a afirmat: „Liderul politic Ion Iliescu ştie foarte bine şi sunt ferm convins că a făcut analiza situaţiei actuale, atât interne cât şi externe. Totuşi, haideţi să ne reamintim, Ion Iliescu este preşedintele care a strâns toate formaţiunile importante politice, inclusiv minorităţile naţionale şi au făcut pactul de la Snagov, care ne-a trimis în NATO. Acela a fost primul pact politic, transpartinic, pentru un traseu pro-vestic al României. Deci Ion Iliescu a hotărât direcţia României, respectiv spre vest”.

Actualul preşedinte al PSD crede că ”Ion Iliescu ar avea de comentat - şi pe bună dreptate - dacă am renunţa la principiile şi la principiul social-democrat (…) lucruri care ţin strict de stânga”.

„PSD-ul are un candidat. PSD-ul are un candidat în Crin Antonescu, împreună cu o coaliţie, coaliţia de guvernare. Ne-am asumat. Crin Antonescu nu are nici carnet de partid PSD, nici PNL, nici UDMR”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă nu este o problemă lipsa apartenenţei politice a candidatului, Ciolacu a declarat: ”E o falsă problemă şi ştiţi dumneavoastră. N-am auzit nici în coaliţie, nici în partid această discuţie, dar este o temă aruncată, normal, în joaca politică”.

Ciolacu crede că această campanie electorală, ”ca şi fosta campanie, e parazitată de anumite teme false”.

„Sunt împinse - «Dom'le, se discută în PNL într-un fel, se discută în PSD într-un fel». Eu am mers prin ţară, am mers şi împreună cu Crin Antonescu, o să continuăm, e o temă falsă”.

Ion Iliescu a fost primul preşedinte al României după Revoluţie. După mandatele sale, încheiate în 2024, social-democraţii nu au mai câştigat Preşedinţia.