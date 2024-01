Constructor bun de plată după ce a abandonat mai multe balize pe un drum. Le-a adunat primăria, dar i-a trimis factura VIDEO

Primarul Aradului, Călin Bibarț, nu a stat mult pe gânduri și a început să facă treaba altora. Mai exact a luat câțiva muncitori și i-a dus să ridice balizele lăsate pe drum ale unui constructor.

Astfel, balizele din plastic au fost luate și urcate într-o remorcă, iar primarul a ttransmis acest lucru în direct pe Facebook.

„Odată cu lucrările la pasaj, s-a făcut și sistemul de balize de aici de a dirija circulația un pic, odată cu deschiderea de la finalul anului trecut, firma avea obligația să ridice balizele, dar ei sunt în vacanță, concediu de sărbători din ce constat, așa că nu am mai așteptat după ei, am dispus să le ridice și o să le trimitem factura, că asta-i viața. Ei mai au de lucru din ce am înțeles de la CNAIR, mici lucrări pe la pasaj, deci nu este încă recepționat în totalitate și, de asemenea, mai au obligația față de noi să refacă aici Calea Șiriei și trecerea asta la linie, de aceea cred că o să mai rămână aici ceva gropi, că asta chiar n-o să o facem noi în locul lor, deci e strict obligația lor. Așa că am ridicat toate balizele de aici să circule mai ușor, să avem un an bun și cu sănătate”, a spus în transmisiunea video primarul Călin Bibarț.

Factura de la Primăria Arad pentru ridicarea balizelor va fi primită de către constructor, care mai are de făcut câteva lucrări de reparații.

O lățime de 7 metri

Reprezentanții Primăriei anunțau în data de 21 decembrie când a fost dat drumul circulației că pasajul are o lungime de 722 de metri, cu tot cu rampele de acces, și o lățime a părții carosabile de 7 metri.

Au fost executate lucrări de curățare și protejare a grinzilor existente pe șantier din contractul anterior, au fost montate grinzi noi, s-a lucrat la infrastructura pasajului și s-a executat suprastructura, s-au relocat rețele electrice de medie și înaltă tensiune și rețele de apă, s-a așternut asfalt pe rampe și pe pasaj, s-a amenajat trotuarul, s-a montat parapet și rosturile de dilatație, s-a montat semnalizarea rutieră verticală și s-au aplicat marcajele rutiere.

Valoarea contractului este de 37.064.924,03 lei, inclusiv TVA.