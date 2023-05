Afacerea cu langoși a româncei care a ales să plece din țară. Traseul de la apicultură la chioșc

Tot mai multe persoane din România au plecat în ultimii ani pentru a locui în Ungaria și pentru a conduce o afacere. Elena Hegheduș, în vârstă de 56 de ani, este una dintre ele.

Născută în județul Bihor, și-a petrecut apoi o parte din viață în satul Țipari ( comuna Sintea Mare), din județul Arad, unde a și practicat meseria de apicultor pentru care s-a pregătit, ca apoi să plece în Ungaria, unde și-a format o familie, iar mai apoi a deschis o afacere.

Este o afacere prin care a devenit cunoscută în toată comunitatea din Bekescsaba, deoarece face cele mai renumite langoși și cele mai bune sandvișuri. Toate într-un chioșc de lângă o bază sportivă. Așa se simte mai aproape de casă, deoarece foarte multe echipe de copii din România au meciuri acolo, iar părinții se opresc pentru langoși.



„M-am născut în Oradea, în anul 1967, am venit în 1991 în Ungaria unde m-am căsătorit și am făcut doi copii. În satul arădean Țipari am stat 24 de ani. Am fost apicultor în România, însă aici de 11 ani mă ocup de această afacere”, spune Elena.

Primul langoș la Criș

Primul langoș își amintește că l-a gustat pe când era copilă și mergea la școală la Chișineu-Criș (județul Arad).

Rețeta langoșilor pe care îi prepară astăzi a învățat-o de la o femeie mai în vârstă. Multă vreme a lucrat cu drag, însă acum și în Ungaria încep să le fie puse mai multe condiții pentru ca afacerea să meargă mai departe.

„Dacă până acum era mai simplu să facem și vinde langoși, treburile se vor schimba. Ne vor cere să facem tabele cu tot ce conține, de unde cumpărăm materia primă și cât. De exemplu, ce fel de brânză, ce făină, câtă greutate, iar dacă vin controle trebuie să demonstrăm că toată faină ce a fost luată din pungă a fost folosită sau multe altele. Ne așteaptă vremuri grele și aici. Va fi dificil ca la fiecare client să tot notăm. Omul nu are timp să stea după noi”, mărturisește Elena Hegheduș.

Un langoș simplu se vinde în Ungaria, în momentul de față, cu 500 de forinți.

Femeia spune că de câte ori vine în România se oprește la Țipari pentru a-și vedea rudele și a merge la mormintele părinților.