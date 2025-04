Candidații la președinție condamnă anularea alegerilor: Traumă, fraudă, jocuri ale sistemului

În cadrul dezbaterii electorale de luni, organizată de Digi24 în Sala Unirii, de la Palatul Cotroceni, candidații Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi au fost întrebați ce părere au de anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, a declarat că anularea alegerilor a fost un moment „critic” pentru democrația românească, însă trebuie „mers mai departe”.

„Despre anularea alegerilor am să spun limpede că a fost un moment critic pentru democraţia românească. E o decizie a unei instanțe prevăzute de Constituţie pe care cu toţii o respectăm. E totuşi un moment traumatic. Nu au fost pierdute doar nişte sute de mii de voturi, toate cele nouă milioane de voturi exprimate s-au pierdut.

Nu au mai avut sens. Mergem mai departe. Nu avem altă cale decât aceste alegeri, desfăşurarea lor democratică şi tot ce pot să spun eu, tot ce pot să angajez eu, că în mandatul meu de preşedinte aşa ceva nu se va mai întâmpla”, a afirmat Antonescu.

Nicușor Dan, candidat independent la Preşedinţia României, a afirmat că anularea alegerilor a dovedit încă o dată slăbiciunea statului român.

„Anulare alegerilor a dovedit încă o dată slăbiciunea statului român. Erau nişte instituţii care au fi trebuit să prevină ce s-a întâmplat, nu au prevenit şi iată că suntem la cinci luni după acel eveniment şi nu avem o explicaţie completă a fenomenului. Ce s-a întâmplat totuşi.

A fost un candidat care a declarat cheltuieli de campanie zero şi pentru care acum o lună o lună şi jumătate am văzut autorităţi ale statului român care au dovedit că a fost o plată de cel puţin un milion de euro, deci iată a fost viciat rezultatul alegerilor. Toţi experţii în comunicare politică cu care am vorbit mi-au spus că o campanie aşa de sofisticată tehnologic cum a fost campania lui Călin Georgescu, nu poate să coste decât milioane sau zeci de milioane de euro”, a transmis Nicuşor Dan.

El a adăugat că a mai fost vorba şi despre câteva chestiuni tehnice.

„Algoritmul TikTok, pe de o parte, şi o spun rapoarte ale mai multor servicii străine, pe de o parte a existat o tehnologie care a putut să manipuleze acest algoritm, ceea ce este legitim, dar costă şi costă mult, pe de altă parte ar trebui să existe o intervenţie a personalului uman TikTok, nu ştim de ce nu a avut loc”, a afirmat Nicuşor Dan.

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, susţine că a fost vorba de o decizie nedemocratică.

„Consider că a fost o decizie nedemocratică, ilegală. Domnul Antonescu, în calitate de preşedinte, spunea că dacă va fi preşedinte aşa ceva nu se va întâmpla. Nu cred, pentru că în 2012 a călcat în picioare statul de drept şi nu ştiu cum ne poate asigura că va lupta pentru statul de drept şi pentru democraţie. A fost o decizie nedemocratică politică, prin care nu ni s-a dat dreptul internaţional de a ne apăra.

Dacă era o decizie a Biroului Electoral Central, puteam să facem asta. Dar fiind o decizie a Curţii Constituţionale, m-am interesat la avocaţi din străinătate, la oameni care sunt specialişti în drept internaţional din ţară, nu exista nicio posibilitate să îmi fac dreptate. Asta spun eu cu tărie. A fost o decizie total nedemocratică. Nu am văzut nicio dovadă, absolut nicio dovadă, s-au schimbat regulile jocului, s-au schimbat candidaţii ca în această campanie electorală să fie pe primele locuri oameni ai sistemului”, a declarat Elena Lasconi.

Ponta, absent de la dezbatere. George Simion a plecat înainte de start

La dezbaterea de luni, George Simion i-a adus Elenei Lasconi un buchet de flori și a plecat înainte se startul propriu-zis al dezbaterii, însoțit de susținători.

„Aș vrea să dăruiesc acest buchet de flori doamnei Elena Lasconi. Dintre toți candidații care se află în această seară aici, ea e singura care chiar a fost votată de români și trebuia să meargă la confruntarea finală împreună cu domnul Călin Georgescu. M-am gândit mult și e normal ce s-a întâmplat, iar felul în care a fost călcată în picioare democrația și cum s-a desfășurat această campanie electorală m-a făcut să mă decid că, din respect pentru democrație și pentru poporul român, nu pot să girez această dezbatere electorală. Din respect pentru omul care a fost ales și trebuia să fie aici, eu în această săptămână voi fi în țară printre români. Mulțumesc, vă urez o săptămână plăcută”, a declarat Simion, părăsind sala.

La rândul său, Victor Ponta, candidatul independent la alegeri, a anunțat, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook că nu va participa la dezbatere.

„Voi respecta și voi participa la orice dezbatere organizată care tratează în mod egal toți candidații înscriși în cursa electorală și toți votanții. Nu voi participa la dezbateri care invită doar candidați susținuți de partidele care cheltuie lunar milioane de lei din banii publici; nici la selecția candidaților pe baza unor sondaje plătite de aceleași partide, din bani publici, sondaje care s-au dovedit atât de false la alegerile din noiembrie 2024.

Excluderea unor candidați legal înscriși și, mai ales, a votanților acestora este părtinitoare și nedemocratică. Pe baza sondajelor false din noiembrie 2024, candidatul Călin Georgescu nici măcar nu a fost acceptat la dezbateri, însă a fost cel mai votat de cetățeni. Prin urmare, confirm că voi participa mâine, 29 aprilie, la dezbaterea organizată de TVR – Televiziunea Publică, care asigură un format corect și echilibrat pentru toți candidații, fără ca acest post TV să beneficieze de contracte separate cu partidele politice parlamentare (...)”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.