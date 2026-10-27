Misiune de salvare contracronometru într-un siloz din Teleorman! Un bărbat a fost acoperit de tone de rapiță. Pompierii încearcă să ajungă la el

Mobilizare amplă de forțe în localitatea Olteni, din județul Teleorman, după un accident produs într-un siloz.

Misiunea de salvare este în desfăşurare. Foto: MediaSudTV

Un bărbat de aproximativ 35 de ani, venit din Perii Broșteni pentru a face lucrări de curățare, a fost prins sub o cantitate uriașă de semințe de rapiță într-un siloz aflat pe raza localităţii teleormănene Olteni. Pompierii și echipajele medicale intervin la fața locului, încercând să-l scoată cât mai repede, relatează impactnews24.

Bărbatul se afla în interiorul silozului când, potrivit primelor informații, mai multe tone de rapiță s-au revărsat peste el.

Au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, dotate cu autospecială de descarcerare, autoscară și autospecială multirisc. La locul incidentului a fost trimisă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, pentru a acorda asistență medicală victimei imediat ce va putea fi scoasă.

În acest moment, prioritatea salvatorilor este să ajungă la bărbat și să-l scoată în viaţă de sub tonele de rapiţă.

Misiunea este în desfășurare.