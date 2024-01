Povestea Mariei, tânăra care a ales cariera militară, deși a studiat la un liceu de arte. Cum a ajuns în Armata Română

O tânără din Alba a ales cariera militară, deși a absolvit un liceu de arte. Maria Nazarie este, în prezent, subofițer al Armatei Române și se mândrește cu acest lucru.

Pe parcursul celor patru ani petrecuți la Liceul de Arte din Alba Iulia, Maria și-a dat seama că își dorește altceva pentru viitorul ei.

„Mai multă adrenalină, mai multă interacțiune, mai multe posibilități. Cred că dintotdeauna am știut că viața cazonă mă reprezintă, iar azi îmbrac cu o mândrie deosebită uniforma militară. Drumul spre alegerea carierei militare a fost și mai aproape atunci când am dezvoltat pasiunea pentru atletism”, povestește tânăra militar.

Totul a pornit de la o postare din social media despre un concurs de alergare de 25 km pe asfalt. „Am acceptat provocarea fără nicio pregătire anterioară. Am reușit să duc la final proba, dar am avut o săptămână febră musculară, de aceea aș dori să vă dau un sfat: «Nu plecați niciodată la drum nepregătiți!»”, a completat Maria.

Înainte de a deveni elev al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, a făcut parte și din Clubul Sportiv Comunitar Sibiu.

„Era pe timpul cât am lucrat ca soldat gradat profesionist la Regimentul 46 Sibiu, unde am întâlnit oameni minunați care m-au ajutat să mă dezvolt foarte mult. Instructorii militari ai școlii ne susțin să devenim cea mai bună versiune a noastră și eu pot spune deschis că am încredere că viitorul va fi exact ce mi-am dorit”, a mai precizat tânăra din Alba.

Armata Română a derulat în ultimii ani un proiect privind atragerea femeilor către cariera militară. În prezent, ele reprezintă aproape un sfert dintre militarii români, iar multe structuri din Ministerul Apărării le au la conducere. Procentul crește de la un an la altul.