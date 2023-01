Posesor unui card BCR a plătit, fără să știe, lecții de dans la Paris, Netflix în Singapore și cazare în Sydney

Posesorul unui card de credit BCR s-a trezit că a plătit cursuri de dans în Franța, comisioane la aeroporturi și cazări în Australia și Indonezia, deși nu a plecat din România..

Deținătorul cardului a cerut explicații de la banca care l-a emis și a depus plângere la poliție. Tranzacțiile erau făcute în diferite monede internaționale, iar acum polițiștii au pornit pe urma banilor dispăruți.

Adrian Puiuleț, din Zlatna-Alba, are un card de credit pe care l-a păstrat pentru perioade mai dificile. Nu a folosit niciodată cardul, dar, recent, s-a trezit că a cheltuit suma de 1.700 de lei.

A aflat asta după ce banca i-a trimis o sesizare în care îl anunța că trebuie să plătească dobândă pentru sumele cheltuite.

„Știam că nu am cheltuit niciun leu și am ținut cardul doar pentru situații excepționale. Nu aveam nicio aplicație care să-mi confirme o eventuală cheltuială, pentru că nu a fost cazul. Am mers la bancă și am cerut explicații și astfel am aflat că aș fi călătorit pe la Paris, la Singapore sau la Sydney”, a declarat bărbatul.

Adrian Puiuleț a depus plângere la poliție, iar reprezentanții băncii i-au spus că îi vor returna suma pe card.

„Conform cardului de credit, în iulie am binevoit să iau niște lecții de dans prin Franța. Lecții pe care se pare că le-am absolvit cu brio, pentru că în august îmi plăteam Netflix-ul în Singapore. E și normal, dacă mergi destul de mult într-un loc, trebui să îți faci timp și pentru un film. Este evident că eram plictisit, așa că am dat o fugă până în Sydney, la Hotel Tonight Fame, apoi puțin prin Indonesia, la un hotel ceva mai amărât, dar cu o priveliște cum rar găsești. Și unde se putea dansa, dacă tot eram proaspăt absolvent. Pe banii mei, pe muzica mea”, a transmis Adrian Puiuleț.