Își vinde porumbeii la licitație ca să ia cadouri de Crăciun pentru copiii din satul lui. „Am renăscut din propria cenușă“

Un tânăr din Alba devine în fiecare an un veritabil Moș Crăciun. Claudiu Petruț adună bani prin metode inedite, cumpără cadouri și le oferă la sute de copii din comuna în care locuiește. Anul acesta a scos la licitație peste 20 de porumbei.

În fiecare an, spre finalul lunii noiembrie, Claudiu Petruț din Alba se transformă în Moș Crăciun pentru copiii din Săliștea și împarte tuturor daruri. Trece pe la fiecare familie, despre care ştie că are copii, dar și pe la cei nevoiași. Anul acesta are o listă cu peste 200 de copii.

Tânărul este pasionat de mic copil de porumbei și de creșterea lor, participând la numeroase competiții de profil. El îi susține totodată și îi promovează pe viitorii columbofili.

În anul 2022, în urma unui incendiu, tânărul și-a pierdut crescătoria și în jur de 300 de porumbei. Cu toate acestea, tânărul nu s-a dat bătut și „a renăscut” din propria cenusă, fapt care l-a determinat să întoarcă binele și ajutorul primit.

Astfel, încă de Crăciunul trecut, acesta a devenit Moș Crăciun pentru prichindeii din comună. A organizat spre finalul lunii noiembrie o licitație de vânzare de porumbei, pentru a strânge banii necesari și a continua acțiunea începută în 2022.

„Au fost donați 19 porumbei, atât personali, dar și 4 de-ai colegilor. Bineînțeles, am primit și sprijinul prietenilor care au donat diferite sume și pe această cale le mulțumesc din suflet! Am reușit să strângem peste 10.000 lei și vom face peste 200 de copii fericiți cu cadourile pe care le vom achiziționa”, povestește Claudiu pentru Ziarul Unirea.

Cadourile vor fi distribuite acasă la copii, cu trăsuri trase de cai, iar Claudiu și alți prieteni ai acestuia se vor îmbrăca în Moș Crăciun. Cu banii strânși, pe lângă cadourile pentru copii, bărbatul va îmbrăca din cap în picioare și 5-10 copii care provin din familii sărace din Săliștea și va dona daruri și pentru Târgul de Crăciun organizat în localitate înainte de sărbători. Evenimentul va dura de vineri, până duminică, 17 decembrie 2023.

„Sunt foarte mulți prieteni, colegi, care au început să mă ajute și să se implice și ei. O să facem cât mai mulți copii fericiți. Unii dintre cei care au licitat pentru porumbei, nu i-au luat, ci au zis că au făcut-o doar pentru a dona suma de bani”, a completat tânărul din Alba.

În 27 decembrie 2023, tânărul din Săliștea va mai organiza un eveniment pentru comunitate. În curtea școlii și în sala de sport vor fi invitați toți locuitorii comunei la socializare, lângă un porc la rotisor, ceaun, tocăniță de porumbei și vin fiert.

„Organizez astfel de evenimente caritabile pentru copii nu doar cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, ci și pentru a marca alte evenimente fericite. Mă regăsesc în bucuria copiilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea de a continua după pierderea crescătoriei în incendiul de anul trecut. Am renăscut din propria cenușă și consider că trebuie să ofer și celorlalți!”, a concluzionat Claudiu Petruț.