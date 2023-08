Cât de greu este să fii femeie în Marina Militară. Povestea Dalianei, tânăra care pregătește ofițeri ingineri pe nave

O tânără dintr-o comună din Alba a absolvit Academia Navală „Mircea Cel Bătrân” din Constanța și a devenit ofițer în cadrul Marinei Militare. Daliana-Maria Moldovan pregătește acum ofițeri la bordul navelor.

Daliana-Maria Moldovan, din comuna Fărău, județul Alba, a absolvit Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, ca șefă de promoție, în anul 2018. Ulterior s-a înscris la academia navală din Constanța pe care a absolvit-o cu brio la specializarea „Navigație, hidrografie, și echipamente și sisteme navale”.

În prezent, ea pregătește ofițeri ingineri de la bordul navelor, pentru executarea misiunilor specifice din cadrul Forțelor Navale.

„Am ales să fac parte din marea familie a Forțelor Navale deoarece mereu am iubit marea și am fost curioasă să descopăr cum e viața la bordul navelor și ce provocări presupune. De asemenea, am fost încântată și de multiplele oportunități pe care Marina le oferă pe parcursul carierei. Am absolvit specializarea de «navigație, hidrografie, și echipamente și sisteme navale», în cadrul facultății de Inginerie Marină. Această specializare are rolul de a pregăti ofițerii ingineri de la bordul navelor, pentru executarea misiunilor specifice din cadrul Forțelor Navale”, spune tânăra ofițer.

Daliana-Maria spune că acest domeniu oferă cunoștințele necesare pentru a executa Navigația în siguranță la bordul navei.

„Puntiștii sunt responsabili de modul în care nava își menține cursul, de executarea manevrelor de navigație necesare, și de îndeplinirea cu succes a misiunilor ordonate. Bineînțeles ca nu suntem singuri, un rol esențial avându-l mecanicii ingineri, fără de care nu am putea să ne desfășurăm activitatea. La bordul navei, fiecare persoană îndeplinește o misiune specifică, toate fiind la fel de importante pentru bunul mers al lucrurilor”, afirmă aceasta.

Pentru Daliana-Maria Moldovan, să fii femeie în Marină este destul de provocator, dar nu imposibil: „Consider că dacă ești o fire muncitoare și serioasă, reușești să te integrezi fără probleme”.

„Pregătirea este grea. Atât în ceea ce privește practica la bordul navei cât și cunoștințele pe care trebuie să ți le însușești, deoarece trebuie să cunoști în amănunt elemente de navigație, cinematică, modul de funcționare al instalațiilor de la bord, și lista continuă. Mai pe scurt, trebuie să cunoști foarte bine nava și cum funcționează aceasta pentru a o putea manevra. Cu toate acestea, greutățile sunt umbrite de multe ori și de frumosul pe care îl oferă aceasta specializare, și de experiențele unice. Nici o zi nu este la fel ca cealaltă, iar atmosfera este mereu una de încurajare din partea echipajului”, mai afirmă tânăra din Forțele Navale.

Daliana-Maria Moldovan se bucură că își trăiește visul, dar spune că îi lipsesc de multe ori graiul ardelenesc și voia bună de acasă. Ea le încurajează pe alte fete să urmeze acest drum dacă simt că se regăsesc în acest domeniu și le sfătuiește să fie optimiste si ambițioase.