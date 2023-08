Cu ce se forțe se apără România la Marea Neagră. Explozia de la Costinești nu este catalogată ca fiind produsă de o mină

Forțele Navale Române au transmis că execută, în mod sistematic, acțiuni de cercetare a spațiului maritim din proximitatea litoralului românesc și susțin că de la începutul războiului din Ucraina au descoperit cinci mine marine, fără însă a face vreo referire la explozia de la Costinești.

Forțele Navale Române au comunicat că „planurile de activități și procedurile operaționale ale Forțelor Navale Române au fost adaptate rapid la situația actuală de securitate, odată cu declanșarea războiului din Ucraina în luna februarie a anului 2022, pentru a răspunde eficient la un mediu divers de amenințări în spațiul maritim, contribuind astfel la asigurarea securității colective a Alianței Nord-Atlantice”.

Pachetul de forțe pus la dispoziție de Forțele Navale Române pentru activitățile de monitorizare este format din 11 nave militare, două elicoptere IAR-330 Puma Naval, șase drone de cercetare maritimă, trei detașamente de scafandri de luptă EOD (specializate în lupta contra dispozitivelor explozive) și Centrul de Date pentru Lupta contra Minelor (Mine Warfare Data Center – M.W.D.C.) din subordinea Direcției Hidrografice Maritime, care completează eforturile structurilor participante la planul de cercetare contra minelor derivante, prin monitorizarea zilnică a informațiilor referitoare la mine descoperite în vestul Mării Negre, estimele zilnice de deplasare a curenților de suprafață, estimele de deplasare a obiectelor suspecte din zona de responsabilitate, precum și analiza imaginilor transmise de pe mare, în vederea identificării acestora, au comunicat Forțele Navale Române. Prin rotație, mai arată instituția, navele militare maritime și elicopterele Puma Naval au planificate activități de cercetare, pentru detectarea și limitarea pericolului de mine și pentru asigurarea siguranței navigației a tuturor navelor aflate în tranzit către și dinspre porturile românești de la Marea Neagră.

Ajutor din partea Aliaților

Alături de Forțele Navale Române, în desfășurarea permanentă de acțiuni conjugate de monitorizare a zonei de responsabilitate a României, participă și alte structuri din sistemul național de apărare, cu atribuții în acest domeniu, precum și partenerii din Alianța Nord-Atlantică (Franța, Statele Unite ale Americii și Turcia), prin misiunile executate de aceștia cu avioanele de patrulare maritimă.

Zona maritimă de responsabilitate a Forțelor Navale Române cuprinde apele teritoriale, zona contiguă și zona economică exclusivă din Marea Neagră, având o suprafață de aproximativ 30.000 km², de două ori mai mult decât suprafața Dobrogei. Instituția mai arată că de la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat cinci mine marine provenite din nordul Mării Negre, fără însă a face vreo referire la explozia produsă în această săptămână în mare, în fața unui hotel din Costinești.

Contraamiral: „Îmi mențin dubiile cu privire la acest incident”

Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO JFC NAPLES, din Italia, a declarat pentru „Adevărul” cu ceva timp în urmă că are mai multe semne de întrebare privitoare la explozia de la Costinești. „Îmi mențin dubiile cu privire la acest incident. Sigur, a fost o explozie, dar pare să nu fi fost vorba de o mină marină mai ales că până acum trebuia să descoperim în zonă multe resturi metalice. Când o astfel de mină explodează partea de sus a corpului ei se fragmentează în bucăți de metal cât palma, iar mare parte dintre ele ar fi ajuns pe mal. Apoi, partea inferioară a minei se duce la fund, iar în acest caz întâlnim bucăți cât două palme. În ambele cazuri vorbim fragmente metalice mari, ușor de descoperit de cei sosiți la fața locului. Aceștia au găsit la locul exploziei numai câteva fragmente de piatră din dig care ar fi putut fi produse în urma oricărei explozii și nu neapărat în urma detonării unei mine, dar nu și bucățile metalice.

Apoi, de la începutul războiului noi am descoperit cinci mine. În plus, în timp, mai multe mine din cel de-al Doilea Război Mondial au rămas după ce a fost curățat barajul de apărare din zona litorală și au ajuns pe plajă în diverse locuri. Nici măcar una dintre aceste mine nu au explodat. Au fost detonate de echipele de intervenție pe sol. Drept urmare, am dubii mari că explozia de la Costinești a fost produsă de o mină marină. Acest caz este mai degrabă de competența poliției, Gărzii de Coastă sau a SRI. Poate vorbim de o amenințare locală, nu știu ce să zic, dar, repet, nu cred că am avut de a face cu o mină marină. Dubiile mele sunt extrem de mari”, a subliniat contraamiralul (r) Constantin Ciorobea.